WhatsApp : les images et vidéos éphémères sont disponibles sur Android et iOS

WhatsApp vient de déployer la nouvelle fonctionnalité « View Once » qui permet d’envoyer des images et des vidéos éphémères à ses contacts. Elles ne peuvent s’ouvrir qu’une seule fois quand vous choisissez cette option.

De nos jours, les images et les vidéos prennent de plus en plus d’importance sur les réseaux. Néanmoins, ce contenu n’a pas toujours besoin d’être stocké de manière permanente. WhatsApp a donc lancé la nouvelle fonctionnalité « View Once ».

WhatsApp lance les messages éphémères – Crédit : WhatsApp

« View Once » est disponible sur Android et iOS. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent envoyer des images et des vidéos éphémères à leurs contacts. Quand le destinataire ouvre une image ou une vidéo éphémère, celle-ci disparaît ensuite automatiquement. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le destinataire est libre de faire une capture d’écran ou de photographier son écran de smartphone à l’aide d’un autre appareil.

Les messages éphémères de WhatsApp sont protégés par un chiffrement de bout en bout

WhatsApp emboîte ainsi le pas à Instagram et Messenger sur lesquels Facebook a introduit les messages éphémères l’année dernière. D’ailleurs, Snapchat est le pionnier de ces messages qui s’autodétruisent automatiquement. Comme WhatsApp l’a annoncé dans un billet de blog, « tout ce que nous partageons n’a pas besoin de devenir un enregistrement numérique permanent. Sur de nombreux téléphones, le simple fait de prendre une photo signifie qu’elle occupera pour toujours de la place dans votre galerie ».

Les images et vidéos éphémères peuvent contenir des informations sensibles telles qu’un mot de passe Wi-Fi ou un code quelconque. Elles peuvent aussi servir à faire passer un message rapide sans grande importance au destinataire. Quoi qu’il en soit, WhatsApp a confirmé que tous les messages éphémères sont protégés par un chiffrement de bout en bout. La plateforme ne peut donc pas les consulter. D’ailleurs, WhatsApp a récemment introduit la possibilité d’accélérer la lecture des messages vocaux.

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion d’utiliser « View Once » sur WhatsApp puisque la fonctionnalité a débarqué en bêta le mois dernier sur iOS. Le réseau social vient de confirmer qu’elle sera progressivement déployée cette semaine afin d’être disponible pour tous les utilisateurs sur Android et iOS. Une fois que vous l’aurez reçue, la fonctionnalité est très simple à utiliser. Il vous suffit d’activer « View Once » avant d’envoyer une image ou une vidéo. Vous cliquez sur le bouton « 1 » qui est situé juste à gauche du bouton « Envoyer ». Ensuite, WhatsApp vous indiquera que le destinataire a ouvert le message éphémère.

Source : 9to5Mac