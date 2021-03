WhatsApp : les appels vidéo et vocaux débarquent enfin sur l’application Web

WhatsApp ajoute les appels vocaux et vidéo à son application de bureau, permettant aux utilisateurs de passer et de répondre à des appels sur leur ordinateur. C’est une nouvelle fonctionnalité bienvenue, mais qui n’est pas encore près de concurrencer Zoom.

En effet, les appels vocaux et vidéo ne seront pour l’instant possibles qu’avec une seule personne, mais WhatsApp compte rendre disponibles les appels de groupe dans les mois qui viennent.

Vidéoconférence sur WhatsApp Web – Crédit : WhatsApp

Dans son annonce, le service a déclaré avoir constaté « une augmentation significative du nombre de personnes qui s’appellent sur WhatsApp, souvent pour de longues conversations. » au cours de l’année dernière. En pleine pandémie mondiale, ce n’est pas vraiment une surprise. Les chiffres auraient pu être encore plus impressionnants si les nouvelles conditions d’utilisation n’avaient pas fait l’objet d’une polémique. Le problème, c’est que WhatsApp a refusé de les laisser tomber.

WhatsApp poursuit en déclarant « »Avec tant de personnes encore éloignées de leurs proches et s’adaptant à de nouvelles méthodes de travail, nous voulons que les conversations sur WhatsApp se déroulent le plus près possible de la réalité, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans le monde ou la technologie que vous utilisez. ». Les appels vocaux et vidéo avaient débarqué sur WhatsApp Web l’année dernière pour quelques utilisateurs, mais sont désormais disponibles pour tous.

Les appels vidéo et vocaux directement sur votre ordinateur

Pour l’instant, WhatsApp a déclaré que son application de bureau pour Mac et Windows, vieille de presque cinq ans, ne prendra en charge que les appels individuels pour le moment, mais qu’elle élargira cette fonctionnalité pour inclure les appels vocaux et vidéo de groupe « à l’avenir« . L’application WhatsApp n’est donc pas près de concurrencer des services de visioconférences comme Zoom.

Tout comme sur un téléphone, WhatsApp Desktop permet aux utilisateurs de changer l’orientation de l’écran entre portrait et paysage, et offre une option permettant de garder la fenêtre toujours dans un coin de l’écran. Pendant un appel, les utilisateurs peuvent également activer ou désactiver la vidéo, ainsi que couper le microphone.

Pour utiliser la nouvelle fonction d’appel vidéo, vous devrez configurer l’application de bureau WhatsApp sur Mac ou PC. Cela nécessite que vous soyez déjà un utilisateur de WhatsApp sur mobile. Une fois l’application installée sur votre ordinateur, vous devrez scanner un code QR et utiliser l’authentification biométrique pour vous connecter à l’application de bureau, après vous pourrez utiliser la version de bureau de WhatsApp avec votre compte habituel.

Source : WhatsApp