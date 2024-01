WhatsApp sur Android : attention, vos sauvegardes vont grignoter votre espace Google Drive !

WhatsApp sur Android © DR

Google prend des mesures drastiques en cette fin d’année. Depuis décembre, les comptes inactifs depuis au moins deux ans seront tout bonnement supprimés. Mais une nouvelle étape se profile pour WhatsApp sur Android : les sauvegardes commencent désormais à occuper de l’espace dans votre Google Drive. Une modification notable qui touche progressivement les adeptes de WhatsApp sur le canal stable.

WhatsApp change les règles du jeu : vos sauvegardes ne sont plus gratuites sur Google Drive

Si vous utilisez le canal stable de WhatsApp, prenez un moment pour vérifier votre espace de stockage Google. Sous la section Autre, vous devriez repérer une nouvelle entrée de sauvegarde intitulée WhatsApp.

En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de gestion de stockage de l’application, vous permettant ainsi de visualiser l’espace occupé par différentes conversations et fichiers. À partir de là, vous avez la possibilité de libérer de l’espace en supprimant des médias volumineux et des documents.

Le changement semble être déployé progressivement sur le canal stable de WhatsApp. Mais si l’on en croit la page de support dédiée, cette modification sera déployée progressivement auprès de tous sur Android au cours du premier semestre 2024.

Il semble donc que le déploiement en soit encore à ses débuts et pourrait prendre un certain temps pour se compléter. Pour faciliter la transition, Google pourrait également proposer des offres promotionnelles sur les abonnements Google One, offrant ainsi un espace de stockage supplémentaire.

Voici, au passage, les tarifs actuellement proposés :

Basic 100 Go : 0,49 €/mois pendant 3 mois (puis 1,99 €)

: 0,49 €/mois pendant 3 mois (puis 1,99 €) Standard 200 Go : 0,75 €/mois pendant 3 mois (puis 2,99 €)

: 0,75 €/mois pendant 3 mois (puis 2,99 €) Premium 2 To : 2,49 €/mois pendant 3 mois (puis 9,99 €)

Une perte d’espace considérable ?

Pour les utilisateurs du canal bêta de WhatsApp, les sauvegardes vers Drive ont commencé à occuper l’espace de stockage dès décembre 2023.

Étant donné la popularité du service de messagerie, la sauvegarde sur Drive pourrait occuper plusieurs gigaoctets d’espace dans votre compte Google. Cela pourrait poser problème si vous approchez déjà de la limite des 15 Go en raison des sauvegardes Google Photos et des fichiers Drive.

WhatsApp propose une solution alternative : le transfert local des sauvegardes de discussions entre appareils. Ainsi, si vous ne souhaitez pas payer pour de l’espace de stockage Google, vous avez la possibilité de désactiver les sauvegardes vers Drive. Gardez quand même à l’esprit que vos discussions seront alors stockées localement sur votre appareil.