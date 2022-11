Willow : l’essentiel à retenir de la suite en série Disney+

© Lucasfilm

Exit Star Wars et Marvel, place à une série Disney+ exclusive qui ne se déroule pas dans ces univers ! Willow se déroule après le film éponyme avec le retour de Warwick Davis dans le rôle du héros de Nelwyn. Une production attendue par les petits comme les grands qui ont été bercé par ce long-métrage aux effets spéciaux révolutionnaires.

La série promet un univers tout aussi fantastique avec de belles aventures au programme. En marge de cette diffusion, voici ce qu’il faut retenir à propos de Willow !

Willow, qu’est-ce que c’est ?

Willow, c’est un film culte de Ron Howard sorti au cinéma en 1988. Un long-métrage fantastique produit et co-scénarisé par George Lucas à qui l’on doit Star Wars. C’est Industrial Light & Magic qui s’est occupé des effets spéciaux et notamment du morphing qui était en avance sur son temps. Malgré des critiques moyennes, le film se retrouve nommé aux Oscars à deux reprises.

L’histoire suit le peuple des Nelwyns. De petits habitants autrefois tyrannisés par la cruelle reine Bavmorda. Lorsqu’un prophète annonce qu’une princesse à naître va détrôner la souveraine, cette dernière élimine tous les nouveau-nés du Royaume. Elora échappe au massacre et se retrouve protégée par Willow, un jeune Nelwyn qui maîtrise la magie.

La série Willow se déroule après le film. L’occasion de retrouver Willow et de nouveaux personnages. Le Nelwyn mène un groupe qui se lance dans une quête périlleuse à travers des terres reculées. Nos héros vont devoir s’unir pour sauver leur Royaume et combattre leurs démons intérieurs.

Les bandes-annonces de Willow

Disney+ a dévoilé une première bande-annonce de plus de deux minutes pour Willow. L’occasion de confirmer que comme toujours, le géant du divertissement a aligné le budget. Effets spéciaux en pagaille, rythme soutenu et humour, ce trailer regroupe tous les ingrédients d’une série réussie pour les grands comme les petits.

Une seconde bande-annonce, plus courte d’une minute, condense des moments épiques de la série.

Quel casting ?

Bien évidemment, Warwick Davis reprend son rôle de Willow dans cette suite sous forme de série ! Autre reprise, Joanne Whalley dans la peau de Sorsha, fille de la reine Bavmorda qui passe de méchante à gentille après être tombée sous le charme de Madmartigan joué par Val Kilmer qui, pour sa part, ne revient pas.

Pour le reste du casting, on retrouve Ruby Cruz (Mare of Easttown) en Kit, Erin Kellyman (Solo) en Jade, Ellie Bamber (Casse-Noisettes et les quatre royaumes) en Dove et Amar Chadha-Patel (Aladdin) en Boorman. Sans oublier, dans des rôles inconnus, Tony Revolori (Spider-Man : No Way Home) et Dempsey Bryk (The Birch).

Quelle date de diffusion et combien d’épisodes ?

C’est à partir du 30 novembre que la diffusion de Willow débute sur Disney+. La série se compose de 8 épisodes. Pour le moment, rien n’indique qu’une saison 2 est en production. On imagine que Disney va guetter de près les audiences.