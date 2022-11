Andor saison 2 : date de sortie, intrigue, casting, tout ce que l’on sait déjà

La première saison d’Andor arrive à sa fin sur Disney+ et les premières informations autour de la saison 2 commencent à affluer. Cette dernière sera constituée de 12 épisodes et racontera les jours et heures qui précédent les événements du film Rogue One.

Andor, saison 2 © Disney, Lucasfilm, Tom’s Guide

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant la saison 2 de la série Star Wars: Andor. La bonne nouvelle, c’est que la série Disney+ continue et vient d’être renouvelée pour au moins une seconde saison. La mauvaise nouvelle, en revanche, est de savoir quand est-ce que la suite arrivera sur petit écran.

Si nous avons encore peu d’informations à son sujet, nous avons toutefois rassemblé un maximum de détails et de rumeurs à son sujet ici. Date de sortie possible, intrigue, scénario : on décortique la saison 2 d’Andor qui devrait arriver en 2024.

Andor saison 2 : les dernières informations

Showrunner d’Andor, Tony Gilroy a fait quelques confidences sur le contenu de la saison 2. Celle-ci devrait nous emmener sur une planète emblématique de l’univers Star Wars.

Date de sortie de la saison 2 d’Andor : quand verrons-nous la suite ?

Nous ne savons pas encore la date de sortie de la saison 2 d’Andor, mais nous pouvons regarder le calendrier de la saison dernière pour nous donner quelques indices. À l’origine, la saison 1 d’Andor devait être filmée entre novembre 2020 et juillet 2021. Le tournage s’est ensuite terminé en septembre 2021. La série aura été lancée un an plus tard, en septembre 2022.

Star Wars: Andor © Disney

À ce stade, nous savons que le tournage de la saison 2 d’Andor devrait débuter le 21 novembre 2022. Si la saison 2 d’Andor respecte le calendrier ci-dessus et évite une nouvelle flambée de Covid-19 (ce qui est loin d’être acquis), il n’est pas exagéré de croire que nous pourrions voir la sortie de la saison 2 d’Andor en juillet 2024. Cela correspondrait à huit mois de tournage et un an de post-production. Après tout, Gilroy, le réalisateur lui-même a dit qu’il ne fallait pas s’attendre à voir la saison 2 avant 2024, et que le tournage de la série se terminerait probablement en août 2023, avec un an de post-production.

Casting de la saison 2 d’Andor

Il ne pourrait pas y avoir de saison 2 d’Andor sans Diego Luna, qui joue le rôle de Cassian Jeron Andor, symbole de l’Alliance rebelle. Nous savons déjà par Rogue One qu’il deviendra soldat, pilote et officier du renseignement. Le réalisateur a, en outre, déjà évoqué le retour du droïde K-2SO, tout comme B2EMO.

Quant au reste du casting probable de la saison 2 d’Andor, il y a de fortes chances pour que nous revoyions Luthen Rael joué par Stellan Skarsgård, y compris Saw Gerrera (Forest Whitaker), dont nous savons qu’il est mi-homme, mi-machine dans Rogue One.

Karis Nemik dans Andor © Disney

Dedra Meero (Denise Gough) et Syril Karn (Kyle Soller) devraient aussi être de retour. Enfin, l’autre personnage que nous nous attendons à voir davantage est Mon Mothma (Genevieve O’Reilly). Sa fille, Leida (Bronte Carmichael) aussi. Le banquier Davo Sculdun (Richard Dillane) sera probablement là aussi, tout comme le mari de Mothma, Perrin Fertha (Alastair Mackenzie). Malheureusement, nous ne nous attendons pas à voir plus de Maarva Andor (Fiona Shaw), la mère de Cassian décédée hors caméra, ainsi que Karis Nemik.

Les retours de Brasso (Joplin Sibtain), de Bix Caleen (Adria Arjona) qui est détenue et torturée par le BSI, et de Salman Paak (Abhin Galeya), qui dirigeait la tour de communication utilisée par Bix pour communiquer avec Luthen, sont plus mitigés. Le fils de Salman, Wilmon (Muhannad Bhaier) devrait revenir.

Intrigue de la saison 2 d’Andor

L’histoire, telle qu’elle se présente, est simple. Cassian Andor, personnage emblématique de la Rebéllion, est un homme en fuite. Mon Mothma, pilier du même groupe que lui, peine à contrôler réellement son destin. Luthen Rael et Saw Guerrera sont en désaccord. Pendant ce temps, Dedra Meero et Syril Karn tentent d’étouffer l’insurrection.

De toute évidence, la saison 2 d’Andor portera sur la façon dont ces personnes vont évoluer ​​et sur les forces qui vont les pousser dans des directions auxquelles elles ne s’attendent peut-être pas. Ce que nous savons pertinemment, cependant, c’est que la finale de la saison 2 d’Andor sera directement liée à Rogue One. Gilroy a d’ores et déjà déclaré que le 24e et dernier épisode d’Andor « emmènera le public directement dans les premières scènes de Rogue One ».

Nous mettrons ce dossier à jour au fur et à mesure que nous recevons des informations. Si vous n’avez pas encore vu la saison 1 d’Andor, voici 5 choses à savoir avant de regarder la nouvelle série Star Wars.