Windows 11 : attention n’installez pas cette mise à jour qui fait planter l’Explorateur de fichiers et la barre des tâches

Microsoft propose depuis peu une mise à jour pour Windows 11, la KB5034204. Cette mise à jour vise à corriger des bugs, mais elle pose de nouveaux problèmes. En effet, elle ne s’installe pas correctement pour certains et elle provoque des dysfonctionnements de l’explorateur de fichiers et de la barre des tâches.

Windows 11 : attention à la mise à jour KB5034204

Microsoft a récemment proposé une mise à jour optionnelle pour Windows 11, la KB5034204, qui vise à améliorer le fonctionnement du système d’exploitation. Mais cette mise à jour semble causer plus de soucis qu’autre chose, puisqu’elle échoue à s’installer pour certains, et qu’elle provoque des dysfonctionnements de l’explorateur de fichiers et de la barre des tâches pour d’autres.

La mise à jour KB5034204 de Windows 11 ne s’installe pas correctement

La mise à jour KB5034204 concerne les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11, et Microsoft a précisé qu’elle ne s’installait pas automatiquement. Il faut donc la télécharger et la lancer manuellement depuis les paramètres de Windows Update. Mais il vaut peut-être mieux s’abstenir, étant donné les problèmes potentiels qu’elle entraîne.

En effet, de nombreuses personnes ont rapporté que la mise à jour KB5034204 ne s’installait pas correctement, et affichait l’erreur 0x8007000d, indiquant que des fichiers étaient manquants. Cela se produit lorsque l’installation atteint 100 %, et Windows annule alors les changements effectués. Un message apparaît alors sur l’écran, demandant de ne pas éteindre l’ordinateur.

Il faut savoir que ces problèmes d’installation étaient déjà présents avec la mise à jour de sécurité KB5034123, et qu’ils n’ont pas été corrigés avec la mise à jour optionnelle. Malgré les tentatives de résolution, comme l’utilisation de l’utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update ou du vérificateur des fichiers système (sfc), le problème persiste pour beaucoup.

Une mise à jour optionnelle qui pose de nombreux soucis

Mais ce n’est pas tout, car la mise à jour KB5034204 cause également des problèmes à ceux qui arrivent à l’installer. Certains se retrouvent avec un explorateur de fichiers qui ne répond plus, ou qui affiche un message d’erreur lors de l’arrêt de l’ordinateur. D’autres ne peuvent plus interagir avec les icônes du bureau, comme l’ordinateur ou la corbeille, ni avec les icônes de la barre des tâches.

Pire encore, la mise à jour KB5034204 fait disparaître la barre des tâches. Si vous êtes touchés, la barre des tâches ne réapparaît que si vous appuyez sur Win+X. Mais même dans ce cas, le menu Démarrer ne s’ouvre pas lorsque vous cliquez sur le bouton Windows.

Selon les notes de version, qui indiquent toujours que la société n’est pas au courant des problèmes, la mise à jour KB5034204 améliore toutefois un bon nombre de choses, comme la galerie de l’explorateur de fichiers, en corrigeant un bug qui empêchait de fermer les info-bulles. Elle améliore également les performances des écouteurs Bluetooth et vous permet de passer des appels via Bluetooth sans problème avec votre PC. Malgré tout, vaut mieux éviter de l’installer pour l’instant.