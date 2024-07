Windows 11 : la mise à jour KB5039302 fait planter la barre des tâches, méfiez-vous !

© Envato

Windows 11 multiplie les bugs en cette période estivale. La mise à jour facultative KB5039302 apparaît comme un véritable fauteur de troubles sur le système d’exploitation. Elle a notamment provoqué des problèmes épineux sur certains PC utilisant des outils de virtualisation, les enfermant dans une boucle de redémarrage infinie. De quoi pousser Microsoft à suspendre son déploiement jusqu’à nouvel ordre.

Toujours est-il qu’un autre problème épineux se manifeste chez les personnes qui l’ont déjà installée. Sur le site Windows Health Dashboard, le géant de Redmond rapporte que KB5039302 casse la barre des tâches de Windows 11 N. Pour rappel, cette version spéciale de l’OS a la particularité d’être privée de certaines applications multimédia à l’instar de Windows Media Player et de ses fonctionnalités associées.

Windows 11 : la mise à jour KB5039302 casse la barre des tâches

Dans son rapport, Microsoft indique que les utilisateurs touchés ne parviennent plus à accéder à la barre des tâches, ce qui s’avère pour le moins handicapant. “Il est possible que vous ne puissiez pas afficher ou interagir avec la barre des tâches après vous être connecté à votre appareil une fois la mise à jour installée”, confirme l’éditeur. L’Explorateur de fichiers, le Bureau et les Paramètres continuent quant à eux de fonctionner sans problème.

A lire > Windows 11 : un bug de fuseau horaire fait rager les utilisateurs

“Le problème ne devrait se produire que si vous utilisez un appareil Windows édition N ou si vous désactivez les « Fonctionnalités multimédias » via Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows”, détaille Microsoft qui planche activement sur un correctif. En attendant son déploiement, il est conseillé de désinstaller KB5039302 via Windows Update pour rétablir votre barre des tâches.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que celle-ci fait des siennes. Fin mai, la mise à jour KB5037853 de Windows 11 avait également fait planter la barre des tâches, cette dernière disparaissant de manière inopinée. Microsoft avait rapidement déployé un correctif via la restauration des problèmes connus.