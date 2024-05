Windows 11 : attention, la mise à jour KB5037853 casse la barre des tâches

© Microsoft

Microsoft vient de déployer la mise à jour facultative KB5037853 de Windows 11 qui prépare le terrain pour le prochain Patch Tuesday. Outre de nombreux correctifs, celle-ci ajoute un nouveau gestionnaire de compte et un outil de sauvegarde des paramètres audio. Mais comme souvent, des effets secondaires délétères sont aussi à déplorer.

Un jour après le déploiement, la firme de Redmond a pointé un nouveau souci dans le document de support du patch. Les utilisateurs de Windows 11 22H2 et 23H2 risquent d’avoir des soucis sur la barre des tâches. “Après avoir installé cette mise à jour, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l’utilisation de la barre des tâches. Vous remarquerez peut-être qu’elle présente des problèmes temporaires, ne répond pas, disparaît et réapparaît automatiquement”, détaille l’éditeur.

Windows 11 KB5037853 peut faire planter la barre des tâches, un correctif déjà déployé

Bonne nouvelle, Microsoft n’a pas tardé à réagir. Le géant de Redmond a résolu les plantages en utilisant la restauration des problèmes connus (KIR). Pour rappel, cette technologie permet au système d’exploitation d’appliquer une restauration spécifique sans que cela impacte les autres changements de la mise à jour.

Le correctif peut prendre jusqu’à 24 heures pour se propager automatiquement aux ordinateurs grand public et professionnels non gérés. Cela étant dit, les utilisateurs peuvent accélérer son déploiement en redémarrant leur machine. Concernant les appareils Windows gérés par l’entreprise, les administrateurs doivent installer et configurer une stratégie de groupe KIR.

Pour mémoire, le dernier Patch Tuesday a permis d’ajouter une flopée de correctifs de sécurité et d’améliorations sur Windows 11. Rappelons également que la future version majeure de Windows 11, 24H2, est actuellement disponible sur le canal Release Preview.