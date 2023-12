Windows 11 : Microsoft aura pris plus d’un an pour corriger ce bug insupportable

Microsoft a enfin corrigé l’un des bugs les plus insupportables de Windows 11 dans la dernière mise à jour facultative KB5032288. Grâce à ce correctif, l’explorateur de fichiers arrête de s’ouvrir sans raison. Microsoft aura pris plus d’un an.

De nombreux bugguent affectent la mise à jour Moment 4 de Windows 11 © Envato

Tout n’est pas noir chez Windows 11. Difficile de le croire quand Windows 11 installe HP Smart sans votre accord et renomme vos imprimantes, ou que la dernière mise à jour a cassé le WiFi chez certains utilisateurs de Windows 11. Heureusement, une autre mise à jour cumulative facultative a également permis la correction d’un bug insupportable qui sévissait depuis plus d’un an.

Jusqu’ici, il arrivait que l’Explorateur de Windows 11 s’ouvre et passe en fenêtre principale, alors que l’utilisateur était occupé à une tâche sans aucun rapport. Modifier les paramètres, ouvrir une notification, naviguer sur Internet et même jouer à un jeu vidéo pouvait faire apparaître l’Explorateur de fichiers à l’écran sans raison. Le bug était tout à fait aléatoire et il était impossible à prévoir ou même à reproduire.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 arrête de s’ouvrir sans raison

Microsoft a résolu le problème dans les versions bêta de Windows 11. Le canal stable, c’est-à-dire la version officielle est enfin disponible pour tous les utilisateurs. Voici l’extrait du journal des modifications de la mise à jour KB5032288, publiée en tant que mise à jour facultative le 4 décembre :

Cette mise à jour corrige un problème affectant les fenêtres de l’explorateur de fichiers. Lorsque vous ne vous y attendez pas, les fenêtres de l’Explorateur de fichiers apparaissent au premier plan.

En voilà un beau cadeau de Noël. Il faut cependant souligner que ce bug aura sévi pendant plus d’un an, avant que Microsoft ne prenne le taureau par les cornes et le corrige. Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ? Malheureusement pour l’entreprise, avec ce genre de déboires, Windows 11 pourrait connaître le sort de Vista ou de 8.

Outre le fait que l’explorateur de fichiers de Windows 11 en lui-même est la cible de critiques avec ses performances lentes, ce bug aura participé à l’hégémonie de Windows 10 qui se maintient malgré l’obligation de payer pour les mises à jours à partir de 2025. Sur le Feedback Hub, des dizaines d’utilisateurs frustrés se plaignaient de ce bug incompréhensible.