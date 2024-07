Windows 11 : quarante ans plus tard, Bloc-notes obtient enfin ces deux fonctions essentielles

Après plus de 40 ans, Microsoft apporte enfin deux outils indispensables à l’un de ses logiciels phares. Cette mise à jour pour Windows 11 modernise cet outil historique tout en restant fidèle à sa simplicité légendaire, marquant ainsi un tournant important dans son évolution.

Microsoft a récemment dévoilé une mise à jour importante pour Bloc-notes (Notepad), son éditeur de texte emblématique, qui inclut désormais un correcteur orthographique et une fonction d’autocorrection. Introduit en 1983 avec Windows, Notepad fait enfin un bond en avant avec ces nouvelles capacités qui viennent enrichir son offre… après plus de 40 ans d’existence.

Bloc-notes s’enrichit d’un correcteur orthographique et d’une fonction d’autocorrection après 40 ans de service

Comme nous vous l’avions fait remarquer, Microsoft expérimentait ces nouveautés depuis mars 2024 et a progressivement commencé à les déployer sur Windows 11 au cours des derniers jours. Désormais, Notepad peut signaler les erreurs orthographiques par une ligne rouge sous les mots incorrects (à la façon de Word). Mais une différence notable demeure : pour afficher les suggestions de corrections, il faut effectuer deux clics, alors que dans Word, un simple clic droit suffit pour voir le menu des corrections.

Il est surprenant que Microsoft n’ait pas entièrement aligné le fonctionnement de Notepad sur celui de Word (et des autres logiciels similaires) surtout après avoir démontré la possibilité de sélectionner directement la correction pendant la phase de test bêta. Pour rappel, Word a intégré un correcteur orthographique dès 1985, alors que Notepad, à ses débuts appelé Multi-Tool Notepad, a toujours été conçu comme une version simplifiée de Word.

Ces options peuvent être activées ou désactivées selon le type de fichier, ce qui permet de ne pas afficher de suggestions pour des formats spécifiques comme .md, .srt, .lrc ou .lic. L’autocorrection, qui corrige automatiquement les fautes détectées lorsque le correcteur orthographique est activé, est également une nouveauté bien accueillie. Toutefois, pour ceux qui préfèrent une édition plus brute, il est possible de désactiver ces fonctions dans les paramètres.

Au fil des années, Microsoft a continuellement enrichi Notepad avec de nouvelles possibilités, particulièrement depuis le lancement de Windows 11. En plus de la correction orthographique et de l’autocorrection, Notepad propose désormais un compteur de caractères, un mode sombre, la gestion des onglets multiples et même une intégration avec Copilot. Pour ajouter une touche ludique, une roue anti-stress virtuelle a été ajoutée, offrant une distraction légère pendant les moments de pause ou de réflexion.

Ces améliorations arrivent à un moment opportun, alors que Microsoft prévoit de retirer l’application WordPad de Windows 11 plus tard cette année.