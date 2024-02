Windows 11 : un PC sous Snapdragon X Elite dévoile sa puissance, il tiendrait tête au MacBook M3

Un benchmark de la puce Snapdragon X Elite a été publié. Le test aurait eu lieu sur un PC équipé de Windows 11 et les scores du SoC se rapprochent de ceux de la puce M3 qui équipe les récents MacBook d’Apple.

© Envato

D’après un benchmark de Geekbench 6, la puce Snapdragon X Elite a un score de 2574 en monocœur et 12 562 en multicœur

Ces scores se rapprochent de ceux de la puce Apple M3 du MacBook

Le PC du benchmark se nomme ZH-WXX et serait sous Windows 24H2

Il ne s’agit pas du benchmark définitif de la puce Snapdragon X Elite

Les puces ARM sont de plus en plus populaires. La preuve puisque Google propose enfin une version dédiée pour son navigateur Chrome. Un nouveau PC sous Windows 11 équipé de la puce Snapdragon X Elite de type ARM pourrait justement voir le jour si l’on en croit une information de Windows Latest. Elle serait même en mesure de rivaliser avec la puce Apple M3, rien que ça.

À lire > Snapdragon X Elite : Qualcomm dévoile ses puces pour PC et smartphone Android

Les scores du Snapdragon X Elite se rapprocherait de la puce Apple M3

Un benchmark Geekbench 6 de la puce Snapdragon X Elite a été publié et il semblerait qu’elle soit en mesure de tenir tête à la puce Apple M3. Les scores sont tirés d’un PC nommé ZH-WXX qui ne serait autre qu’un modèle portable sous Windows 11. En monocœur, la puce Snapdragon X Elite obtient un score de 2574. Pour le multicœur, le score est de 12 562. C’est aussi plus rapide que le Ryzen 9 7940HS d’AMD d’environ 4% et 8% respectivement.

Si l’on dit que la puce Snapdragon X Elite tient tête à la puce Apple M3, c’est qu’elle n’est pas encore à sa hauteur. Elle fonctionne à environ 80% du SoC de la firme de Cupertino. Il faut noter que les CPU des deux puces auraient 12 cœurs mais l’information reste à prendre avec des pincettes.

Bien évidemment, les scores de la puce Snapdragon X Elite sont aussi à prendre avec des pincettes puisqu’elle n’a pas encore été commercialisée. Sans oublier que le benchmark aurait eu lieu sur un PC doté de Windows 11 24H2, à savoir une version préliminaire de Hudson Valley pensé pour l’IA. Tout un tas de paramètres doivent être pris en compte.

Il faudra attendre la sortie du PC pour obtenir les vrais scores

Windows Latest précise qu’il y a plusieurs benchmarks sur Geekbench6 qui pourraient faire référence à la puce Snapdragon X Elite. Les scores en monocœur restent cohérents là où le multicœur chute. Mais cela peut être dû aux conditions de test. Il faut aussi rappeler que les résultats risquent d’être meilleurs au moment de la finalisation en termes de matériel et de logiciel. Peut-être qu’à la sortie de ce PC sous Windows 11, la puce Snapdragon X Elite sera à la hauteur voire supérieure à la puce Apple M3.