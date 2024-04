Windows 11 : AI Explorer dévoile ses fonctionnalités, tous les PC n’en profiteront pas

Microsoft préparerait une nouveauté de taille pour Windows 11 : AI Explorer. Cet outil permettrait d’afficher des suggestions contextuelles et pourrait puiser dans des “souvenirs” pour résumer des articles, chercher une conversation précise, etc.

AI Explorer serait une nouveauté dédiée aux PC sous Windows 11 et équipés de puces avec un NPU comme les Snapdragon Elite X et Plus

AI Explorer créerait des “souvenirs” pour permettre à l’IA de chercher dans une conversation, résumer des mails ou des articles, etc.

Cette nouveauté permettrait également de recevoir des suggestions contextuelles en analysant l’écran

Windows 11 a beau avoir du mal à se faire adopter face au succès de son prédécesseur, Microsoft y croit dur comme fer, tout comme l’IA. La firme de Redmond mise sur Copilot et très prochainement, elle dévoilera AI Explorer, une nouveauté dédiée aux PC portables dotés de puces avec un NPU.

AI Explorer serait réservé aux PC dotés d’une puce avec un NPU

C’est le 20 mai prochain que Microsoft présentera ses Surface Pro 10 et Laptop 6 équipées de puces ARM. AI Explorer pourrait être dévoilé au même moment et vous vous en doutez, il ne fonctionnerait pas sur les modèles “traditionnels”. Il faudrait que la machine soit équipée d’une puce de nouvelle génération avec un Neural Processing Unit (NPU) comme les Snapdragon X Elite et Plus de Qualcomm. Il s’agit d’une rumeur mais le code de la version 24H2 de Windows 11 va dans ce sens.

AI Explorer fonctionnerait en arrière-plan en conservant une trace de vos actions, qu’importe l’application en cours d’exécution. L’IA enregistrerait alors des “souvenirs” qui permettraient d’y retourner à n’importe quel moment. Par exemple, pour se souvenir d’une conversation précise dans une app de messagerie, résumer des mails ou des articles, etc.

AI Explorer pourrait aussi analyser ce qu’affiche l’écran pour fournir des suggestions contextuelles comme une aide pour rédiger un texte, supprimer des éléments indésirables sur une image, comparer deux documents, etc. Selon plusieurs sources, cette nouveauté serait “une expérience IA vraiment utile”. On jugera sur pièce à sa sortie.

Un traitement en local pour protéger la vie privée

Quid de la vie privée des utilisateurs ? Forcément, ces “souvenirs” interrogent à propos d’éventuels problèmes au niveau de la confidentialité. Pour ce faire, Microsoft envisagerait que tout le traitement ait lieu en local, d’où la nécessaire d’une puce avec un NPU. Bien évidemment, AI Explorer serait paramétrable pour ne pas suivre telle ou telle application.

Microsoft travaillerait également sur une interface de recherche située en haut de l’écran. Il serait possible de demander à l’IA de vous montrer des sites à propos d’un sujet que vous avez précédemment consulté, par exemple.