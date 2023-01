Withings dévoile U-Scan, pour analyser votre urine à la maison

U-Scan © Withings

Withings est déjà connue pour ses balances intelligentes, ses tensiomètres et ses montres intelligentes dédiés à la surveillance de la santé, comme la ScanWatch Horizon. Aujourd’hui, la société française va encore plus loin : au CES de cette année, elle a présenté ce qu’elle dit être la première plateforme au monde d’analyse de biomarqueurs dans l’urine à usage domestique : U-Scan. Withings l’a annoncé peu avant le début officiel du salon à Las Vegas.

U-Scan, un premier minilaboratoire pour étudier votre urine à la maison

U-Scan, qui, selon la société, a nécessité quatre ans de recherche et de développement, s’intègre dans la cuvette des toilettes et aide à évaluer un large éventail de valeurs et d’informations sur la santé dans l’urine humaine. Selon le fabricant, la synchronisation avec l’application Health Mate devrait vous donner « une multitude d’informations utilisables basées sur les lectures quotidiennes ».

Le lecteur U-Scan, d’un diamètre de 90 mm et doté d’une batterie rechargeable, serait capable de distinguer l’urine des autres liquides. Grâce à une conception sphérique, l’urine s’écoule efficacement vers une entrée de collecte, selon Withings. L’échantillon d’urine est ensuite introduit dans une capsule de test, où un module optique lit la réaction chimique. Le liquide restant est évacué par un drain, après quoi le système est nettoyé à chaque chasse.

U-Scan doit non seulement distinguer l’urine des autres liquides, mais aussi attribuer l’échantillon d’urine à l’utilisateur (enregistré) respectif. Avec cette fonctionnalité, baptisée Stream-ID, des capteurs radar à faible puissance intégrés dans le lecteur mesurent plusieurs variables pour identifier la « signature individuelle du flux d’urine d’une personne », y compris le mouvement et la distance du flux.

U-Scan devrait être disponible en Europe à partir du deuxième trimestre 2023. Un kit de démarrage U-Scan à 500 euros contient le lecteur U-Scan et une cartouche qui, selon le constructeur, devrait permettre des tests sur une période de trois mois. Après cela, les utilisateurs devraient pouvoir souscrire à une recharge automatique pour environ 30 euros par mois ou acheter des cartouches individuelles sur le site officiel de l’entreprise.