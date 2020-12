Wonder Woman 1984 : le vilain Maxwell Lord est-il inspiré de Donald Trump ? Pedro Pascal répond

Dans l’univers DC, Maxwell Lord est un riche business man. Suite à l’explosion d’une bombe génétique, il acquiert des pouvoirs de télépathie, qui lui permettent de manipuler l’esprit des gens. Dans Wonder Woman 1984, Maxwell Lord est le principal antagoniste. Il est interprété par Pedro Pascal, star de The Mandalorian.

Pedro Pascal dans la peau de Maxwell Lord – Crédit : Warner Bros. Pictures

Nous avons découvert Maxwell Lord dans la première bande-annonce du film DC. Le personnage apparait comme un homme d’affaires dont l’allure physique et le discours font immédiatement penser à Donald Trump. Dans une récente interview, la réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins a confié que le président américain avait en effet été une de ses influences pour créer le vilain. Mais elle a insisté sur le fait que le Lord n’était pas simplement inspiré d’une seule personnalité.

Pedro Pascal ne s’est pas inspiré de Donald Trump

Cette réponse vient d’être confirmée par l’interprète de Maxwell Lord Pedro Pascal. Dans une interview, l’acteur a raconté qu’il avait demandé à Jenkins si son personnage était inspiré de Gordon Gekko (héros du film Wall Street). La réalisatrice, qui a toujours répété qu’elle ne voulait pas faire de politique dans le film, a répondu : « Ce n’est pas une seule chose. ». Elle a ajouté que Lord avait été inspiré par de multiples hommes d’affaires des années 80.

Pedro Pascal affirme donc ne s’être pas directement inspiré de Donald Trump, ou d’aucune autre personnalité spécifique, pour construire son personnage. Mais le président américain a sans aucun doute été mentionné dans le processus.

« Bien sûr, stylistiquement, avec Lindy Hemming, génie de la création de costumes, nous avons fait référence à plusieurs personnages qui nous sont familiers, mais je n’ai utilisé rien de tout cela pour construire ce personnage en particulier. C’était vraiment ce qu’il y avait sur la page. Et juste ce vers quoi et ce sur quoi Patty me guiderait et insisterait. », a-t-il déclaré.

Que Jenkins l’ait voulu ou non, le profil et la chevelure très 80’s de Maxwell Lord pousseront certainement beaucoup de spectateurs à faire un rapprochement avec Trump. Suite à la crise sanitaire, la sortie de Wonder Woman 1984 a été repoussée à Noël. En France, le film devrait normalement arriver le 16 décembre. Aux États-Unis, il sortira simultanément en streaming sur la plateforme HBO max. Ce sera également le cas de tous les futurs blockbusters du studio Warner Bros.

Source : ComicBook.com