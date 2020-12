Wonder Woman 1984 : Warner Bros. dévoile la première scène du film DC

On y découvre une Diana Prince enfant, courant dans la nature. On entend en arrière-plan la voix de Wonder Woman, se remémorant ses terres natales. Puis on voit la petite fille rejoindre un groupe d’Amazones adultes dans une sorte de Colisée. Le groupe se lance dans une course, entrecoupée d’images de Wonder Woman adulte, à l’époque de l’action du film.

Diana Prince enfant, déjà guerrière – Crédit : Warner Bros. / DC Films

Cette première scène aidera peut-être le public à patienter jusqu’à la sortie de Wonder Woman 1984, déjà reportée quatre fois à cause de la crise sanitaire. Aux États-Unis le film arrivera en salles le 25 décembre prochain. Il sortira en même temps sur la plateforme HBO max. Le studio Warner Bros. a d’ailleurs décidé d’appliquer cette stratégie à tous ses prochains blockbusters de 2021.

La sortie de Wonder Woman 1984 encore incertaine en France

En France, il faudra encore attendre pour découvrir Wonder Woman 1984. Les salles resteront fermées pendant encore deux semaines, ce qui repousse la sortie du film à janvier 2021. Pour l’instant, aucune date exacte n’a été confirmée. En France, la loi sur la chronologie des médias empêche les plateformes de streaming de diffuser les films juste après leur sortie en salles. Le service HBO max n’est en outre pas disponible dans l’hexagone. Wonder Woman 1984 sortira donc exclusivement au cinéma. Reste à savoir quand.

Des premières critiques enthousiastes

Le film durera 151 minutes, et sera donc un peu plus long que son prédécesseur. Pour l’instant, les critiques des journalistes ayant découvert Wonder Woman 1984 en avant-première cette semaine sont plutôt très positives. Ces derniers décrivent un film très divertissant, positif, et plein d’espoir, qui devrait aider le public à s’évader un peu de tous les tracas de la crise actuelle. Un des spectateurs va même jusqu’à parler « d’une des meilleures suites DC » jamais réalisées. De quoi teaser encore plus les fans impatients.

Source : LRM

