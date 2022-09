WoW WotLK Classic : incroyable, un joueur atteint le niveau 80 en moins de 9 heures

Les joueurs de World of Warcraft Classic peuvent enfin se plonger dans l’extension Wrath of The Lich King. Et un joueur a déjà réalisé une sacrée prouesse.

World First niveau 80 pour le streamer Naowh © Twitter @Naowhxd

Sorti en 2019, World of Warcraft Classic s’est agrémenté de la fameuse extension Burning Crusade Classic en juin 2021. Un peu plus d’un an plus tard, une autre réédition est sortie du chapeau de Blizzard, à savoir Wrath of the Lich King Classic. Laquelle est désormais disponible pour tous les joueurs depuis aujourd’hui. Et un streamer a rapidement fait parler de lui en atteignant les sommets en un temps record. Il s’agit de Naowh, premier joueur à atteindre le niveau 80 dans WotLK avec son Paladin Protection.

Membre de la guide Echo, il a réussi cet exploit en moins de neuf heures en accumulant les 14 507 200 points d’expérience nécessaires pour passer du niveau 70 au niveau 80. Pour ce faire, il a déjà eu la chance d’éviter les longues files d’attente qui ont bloqué des foules de joueurs depuis le lancement officiel de l’extension.

WoW WotLK Classic : un run d’anthologie

Mais cela ne suffit évidemment pas pour empocher autant d’expérience aussi rapidement. Naowh a surtout exploité certains mécanismes malicieux. Il a ainsi mis à profit le PNJ Elite qui génère constamment des zombies. Les abattre avant l’arrivée de la prochaine vague offre une quantité phénoménale de points d’expérience.

Qui plus est, Naowh était accompagné de joueurs incarnant des personnages de niveau un. Lorsqu’ils ont inévitablement succombé à la vague de morts-vivants, il a pu empocher l’XP de tout le groupe pour lui-même. De quoi accélérer sensiblement sa progression vers le niveau 80. Puisqu’il a exploité un bug, certains se demandent toutefois si Blizzard ne va pas révoquer sa performance en le rétrogradant au niveau 70.

Cela ne l’inquiète toutefois pas outre mesure. D’après lui, il sera soit la première personne à atteindre le niveau 80 ; soit la première personne à se hisser aussi haut en un temps record avant d’être puni. Voici son tweet où il annonce la bonne nouvelle et remercie les personnes qui l’ont aidé à valider le défi.