X-Men, Star Trek : Patrick Stewart confie que Professeur X et Picard ont eu un impact sur sa vie

Patrick Stewart a une carrière prolifique, mais deux rôles retiennent particulièrement l’attention. Professeur X dans X-Men et Picard dans Star Trek. Le visage et la voix de l’acteur britannique sont liés à jamais à ces deux figures de la culture populaire. Et lors d’une interview, Patrick Stewart est revenu sur l’impact des personnages sur sa propre vie.

C’est en interview pour Variety, accompagné d’un Henry Cavill qui pourrait bien revenir en tant que Superman, que Patrick Stewart a évoqué les personnages qui l’ont popularisé.

Impossible de contredire Patrick Stewart. Professeur X et Picard représentent des figures d’autorités à la morale exemplaire (du moins pour la version plus âgée du leader des X-Men, contrairement à celle de James McAvoy). Il est évident qu’une telle droiture a pu influencer l’acteur dans sa vie personnelle.

Mais avec le temps, Patrick Stewart a incarné des versions plus sombres et cyniques des personnages. C’est notamment le traitement de Professeur X dans Logan qui l’aura poussé à demander une approche similaire pour Picard dans Star Trek: Picard.

Pendant les sept années où nous avons tournée Next Generation et les quatre films, sans le vouloir, Picard s’est rapproché de moi. A un moment, je ne pouvais plus savoir où Jean-Luc Picard s’est arrêté et où Patrick Stewart a commencé.

Ce que je voulais, pour les scénaristes, j’ai parlé de Logan avec Hugh Jackman, et les derniers X-Men. Ce film était quelque chose de totalement différent de ce que nous avons connu jusqu’à maintenant, et c’était passionnant pour lui et moi, car nous étions toujours face à un défi. J’ai dit à mes collèges producteurs « Je veux la même chose ». Le contraste entre le Picard que j’avais été dans Next Generation et comment les années l’ont changé. Il est en colère, de mauvaise humeur, coupable, triste, solitaire, ce qu’il n’était pas avant.

– Patrick Stewart