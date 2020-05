Superman : Henry Cavill de retour dans plusieurs films DC

Des sources du magazine Deadline affirment qu’Henry Cavill fera son grand retour dans le costume bleu et rouge de Superman dans plusieurs films de l’univers DC. Malheureusement, cette nouvelle n’annonce pas de suite à Man of Steel, mais seulement des caméos. Le super-héros n’a en effet pour l’instant aucun film solo en préparation.

Après trois films, le contrat de Warner Bros. et Henry Cavill a été rompu en 2018. Mais la porte semble à nouveau s’entrouvrir pour une nouvelle collaboration. L’acteur serait en effet en discussion avec les studios pour faire des apparitions dans de prochains films DC. Si l’on se fie au calendrier des sorties prévues, il n’y aurait pour l’instant que peu de possibilités : Black Adam, Aquaman 2 ou peut-être Shazam! 2, dont les productions n’ont pas encore débuté. On sait en effet que l’acteur n’est pas au casting de Wonder Woman 1984, ni à celui de The Suicide Squad, ou du Batman de Matt Reeves.

L’espoir d’une suite à Man of Steel ?

La dernière fois qu’Henry Cavill a incarné Superman étant dans le film Justice League. La semaine dernière, l’acteur a d’ailleurs joint la Watch Party du film avec le réalisateur Zack Snyder. Depuis ses débuts en tant que Superman, l’acteur britannique a réussi à se construire une belle carrière. Il a notamment décroché le rôle principal de la série Netflix The Witcher, dont la première saison a remporté un immense succès.

Après l’annonce de la sortie du Snyder Cut de Justice League sur HBO max, cette nouvelle du retour de Cavill risque d’enthousiasmer encore un peu plus les fans de DC. Espérons que l’accueil de ces futurs caméos finisse par convaincre Warners Bros. de donner enfin une suite à Man of Steel, avec Henry Cavill dans le rôle de Superman.

