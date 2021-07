Xbox Game Pass : le service de Microsoft arrive bientôt sur Android TV

Comme l’a découvert l’utilisateur de Reddit /el_gonz87, la dernière APK de l’application Xbox Game Pass prépare le terrain pour le support d’Android TV. En effet, l’utilisateur a trouvé le logo de l’application pour Android TV, ce qui pourrait indiquer qu’elle sera bientôt prête.

Xbox Game Pass – Crédit : Microsoft

Jusqu’à présent, il était théoriquement possible de télécharger l’application Xbox Game Pass sur un appareil Android TV puisqu’elle est disponible sur le Google Play Store des smartphones, mais il ne s’agit pas d’une version créée spécialement pour la plateforme. En effet, ceux qui ont pu essayer de charger l’APK sur leur téléviseur rapportent que celle-ci est mal optimisée, que le streaming des jeux n’est pas fluide et que la navigation dans l’interface n’est pas facile.

Cela pourrait bientôt changer, puisque le logo de l’application dédiée à Android TV a fuité. Microsoft avait déjà indiqué par le passé qu’elle travaillait avec divers fabricants utilisant Android TV pour intégrer l’application Game Pass directement dans les téléviseurs intelligents afin que les joueurs puissent profiter de la même expérience que leurs homologues sur smartphone.

Le Xbox Game Pass arrive sur Android TV !

En d’autres termes, Microsoft n’a pas encore officiellement publié l’application Xbox Game Pass sur Android TV. Cependant, son arrivée pourrait se faire plus rapidement que prévu, puisque le logo de l’application a déjà fuité. Comme vous l’avez peut-être deviné, une manette sera toujours nécessaire pour profiter de l’expérience Xbox sur votre smart TV.

La sortie de l’application Xbox Game Pass sur Android TV serait une excellente nouvelle pour tous ceux qui n’ont pas encore pu commander une Xbox Series X ou Series S à cause de la pénurie. Microsoft a récemment amélioré les performances, les graphismes et la latence de son service de façon considérable, puisque l’entreprise a remplacé les Xbox One par des Xbox Series X dans ses serveurs.

En attendant son arrivée, on vous rappelle que le Xbox Game Pass a ajouté des commandes tactiles à 50 jeux pour optimiser son utilisation sur le Surface Duo, le smartphone atypique de Microsoft.

Icône Xbox Game Pass Android TV – Crédit : u/el_gonz87 / Reddit

Source : Reddit