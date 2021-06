Xbox Cloud Gaming : Microsoft remplace enfin les Xbox One par des Xbox Series X dans ses serveurs

Microsoft n’a toujours pas fait d’annonce officielle à ce sujet, certains utilisateurs et nos confrères de The Verge ont rapporté que les serveurs Xbox Series X étaient déjà opérationnels pour certains jeux.

Xbox Cloud Gaming – Crédit : Microsoft

Selon les premiers retours, la mise à niveau majeure dont viennent de profiter les serveurs de Microsoft améliore les performances, les graphismes et la latence de façon considérable. De plus, grâce au SSD de la Xbox Series X, les jeux chargent désormais beaucoup plus rapidement que lorsqu’ils utilisaient des Xbox One.

Selon Tom Warren de The Verge, seuls quelques jeux utilisent pour l’instant les consoles de nouvelle génération. Parmi eux, on peut notamment citer Yakuza et Rainbow Six Siege, qui sont désormais compatibles 120 FPS et GFX. Par conséquent, il est désormais possible de jouer en 4K 120 Hz sur l’ancien xCloud, ce qui n’est pas possible sur les autres services concurrents comme Stadia.

Microsoft mise tout sur le cloud

Avec cette nouvelle mise à jour, le service Xbox Cloud Gaming devient un des meilleurs du marché. Anciennement connu sous le nom de Project xCloud, il avait été lancé pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate en septembre de l’année dernière, et permet aux joueurs de diffuser des jeux Xbox directement sur leurs smartphones.

La qualité vidéo sur les téléphones est actuellement limitée au 720p, mais on sait que Microsoft fait actuellement des tests en 1080p. Cette nouvelle génération de consoles pourrait également être l’occasion pour le géant américain de développer des jeux pensés pour le cloud gaming.

En effet, l’entreprise pourrait bientôt créer des jeux encore plus ambitieux, qui demanderaient une puissance de calcul bien supérieure à ce qu’offre une console de salon. On peut également s’attendre à l’arrivée de jeux massivement multijoueurs, puisqu’il est plus facile de connecter entre eux des consoles présentent dans un même data center.

it looks like xCloud just got the Xbox Series X hardware upgrade for certain games. Yakuza, Rainbow Six Siege, and others are showing 120fps or gfx options, and are loading faster pic.twitter.com/BUU866V0BF — Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2021

Source : The Verge