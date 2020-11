Xbox Series S : un petit Master Chief de l’univers Halo est caché à l’intérieur de chaque console

Le casque de Master Chief est gravé sur le boîtier du bloc d’alimentation de la Xbox Series S – Crédit : Modern Vintage Gamer / YouTube

Halo est une franchise mythique de FPS détenue par Microsoft Studios. À la sortie de la Xbox One X qui prenait en charge la 4K et les 60FPS en 2017, les passionnés avaient découvert une gravure de Master Chief, aka Spartan John-117, à l’intérieur de la console. Celui-ci est le protagoniste des jeux Halo. Cette gravure était donc un véritable hommage à l’une des séries de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. D’ailleurs, elle apparaissait aussi à l’intérieur de la Xbox One S qui proposait la 4K à un prix abordable.

Master Chief se trouve sur le boîtier du bloc d’alimentation de la Xbox Series S

Apparemment, Microsoft a décidé de faire de Master Chief une tradition. Le Youtubeur « Modern Vintage Gamer » a partagé sur YouTube le démontage complet de la Xbox Series S. Petite sœur de la Xbox Series X, l’avantage principal de cette console est son prix agressif. Ses performances sont inférieures à celle de la Series X et elle ne possède pas de lecteur Blu-ray, mais elle ne coûte que 299,99€. Pour le moment, c’est la console next-gen la moins chère.

Le Youtubeur a eu la bonne surprise de découvrir (à 8 min 35 s de la vidéo) le casque de Master Chief engravé sur le boîtier du bloc d’alimentation de la console low cost de Microsoft. D’ailleurs, il faut aussi noter que la conception de la Xbox Series S est très bien réalisée. En effet, elle est relativement facile à démonter. Cela se révèlera sûrement utile pour les réparations futures. Certains internautes pensent également que le SSD de 512 Go pourrait être remplacé à l’avenir pour augmenter l’espace de stockage. Cependant, rien n’a encore été confirmé par le constructeur.

Enfin, aujourd’hui est un grand jour pour Microsoft puisque c’est le lancement officiel de ses deux consoles next-gen. La Xbox Series X est vendue à 499,99 € tandis que la Xbox Series S est commercialisée à 299,99 €.

Source : Kotaku