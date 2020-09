Xbox Series S : la console next-gen prend l’avantage sur la PS5 Digital Edition avec son prix agressif

Microsoft vient d’annoncer officiellement la Xbox Series S. La version low cost et complètement digitale de la Xbox Series X sortira le 10 novembre et coûtera 299 $. Ce prix très agressif lui permet de prendre l’avantage sur la PS5 Digital Edition.

Xbox Series S – Crédit / Microsoft

Décidément, la Xbox Series S aura été le secret gaming le moins bien gardé de 2020. Après de nombreuses fuites dont la mention du nom de la console sur un flyer du Game Pass Ultimate et celle de hier qui révélait le prix et le design de la console next-gen, Microsoft a fini par céder. Il a enfin avoué l’existence de la Xbox Series S. Jusque-là, ce n’est pas une très grosse surprise puisque tout le monde s’y attendait déjà. Le gros avantage de la console digitale qui n’avait pas encore fuité est son petit prix. Pour 299 $, les joueurs auront accès à tous les nouveaux jeux next-gen des prochaines années.

Microsoft commence fort avec le petit prix de la Xbox Series S

Microsoft est prêt à tout pour enfin réussir à prendre l’avantage sur Sony. Il n’allait quand même pas répéter l’erreur de la Xbox One qui a été commercialisée à 100 € de plus que la PS4. Dès le moi de mai, nous apprenions que Microsoft serait prêt à baisser le prix de la Xbox Series X pour écraser la PlayStation 5 à son lancement. Nous ne connaissons pas encore le prix officiel de ces deux consoles tant attendues, mais une fuite de Carrefour affichait la console de Microsoft à 399 € et celle de Sony à 499 € (399 € pour la Digital Edition). Ainsi, la Xbox Series S serait moins chère que la Series X d’environ 100 €. Elle est également 200 $ moins cher que la Xbox One et 100 $ moins cher que la PS4 à leur sortie respective.

Bien entendu, Microsoft a pu atteindre un tel prix en réduisant les performances de la console. La Xbox Series S est moins puissante que sa grande sœur, elle ne propose pas la 4K et elle ne possède pas de lecteur Blu-Ray, mais elle pourra quand même faire tourner les jeux next-gen pendant plusieurs années.

La PlayStation 5 Digital Edition ne peut certainement pas être vendue à 299 $

De son côté, la PlayStation 5 Digital Edition a finalement des performances assez semblables à celles de la PS5 standard. Sa différence principale est l’absence d’un lecteur Blu-Ray. Il est donc très peu probable que Sony la propose à un prix aussi bas que celui de sa concurrente. Mais alors, quelle sera la stratégie de Sony face à Microsoft qui est en train de prendre l’avantage ?

D’après la chaîne de magasins de jeux vidéo britannique GAME, Sony aurait prévu une annonce aujourd’hui. Un tweet de GAME (déjà supprimé) indiquait en effet qu’une annonce au sujet de la PS5 était prévue pour aujourd’hui, mercredi 9 septembre. Pourtant, Sony a confirmé qu’il n’y aura pas d’annonce cette semaine. Aurait-il changé d’avis après la présentation surprise de la Xbox Series S ? Nous le saurons bien assez tôt.

Sources : BGR, PSX Extreme