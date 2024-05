Halo, Forza : de nombreux jeux Xbox arriveraient sur PS5 et Nintendo Switch, une excellente nouvelle

Des rumeurs insistantes secouent l’industrie du jeu vidéo depuis quelques heures : Microsoft envisagerait de porter ses plus grosses franchises, Halo et Gears of War en tête, sur les consoles concurrentes, PlayStation et Switch.

Imaginez pouvoir incarner Master Chief sur votre PS5, ou explorer les paysages de Forza Horizon sur votre Switch… C’est un scénario qui relève presque de la science-fiction pour les fans de la Xbox, habitués à voir leurs franchises favorites jalousement gardées par la marque. Et pourtant, selon des rapports récents, un vent de changement pourrait souffler chez Microsoft.

Xbox au royaume des autres : vos jeux préférés bientôt sur PlayStation et Switch ?

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aurait en effet mis la pression sur la division Xbox pour qu’elle ouvre davantage ses portes aux autres consoles. Un projet interne baptisé « Latitude » viserait ainsi à proposer plus de jeux Xbox sur PlayStation et Switch, y compris des titres issus des plus grosses licences de la marque.

On se souvient du tollé provoqué chez les fans Xbox plus tôt cette année, lorsque l’arrivée de Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush sur les consoles concurrentes avait été annoncée. Mais à l’époque, Phil Spencer, le patron d’Xbox, assurait que les poids lourds comme Starfield et Indiana Jones resteraient exclusifs.

Mais les temps semblent changer. Windows Central rapporte un certain malaise au sein des équipes Xbox face à cette nouvelle stratégie. Faut-il sacrifier l’exclusivité, un argument marketing traditionnellement fort, pour conquérir de nouveaux joueurs ? Le débat est houleux.

De son côté, Eurogamer évoque la possibilité que de nombreux autres jeux soient concernés, y compris des piliers des plus grandes franchises Xbox. Halo, Gears of War, Forza Horizon… Ces noms, autrefois synonymes d’expérience exclusivement Xbox, pourraient bien s’afficher sur les plateformes concurrentes.

Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement ces informations. Mais on peut aisément imaginer l’attrait financier d’une telle stratégie. Proposer Halo Infinite et Gears 5 sur PlayStation permettrait à Microsoft de toucher un public plus large et,par conséquent, d’engranger des revenus supplémentaires.