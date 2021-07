Xbox Series X et S : cette astuce peut vous faire gagner de l’espace de stockage

Les Xbox Series X et S sont respectivement équipées d’un SSD de 1 To et 500 Go. Elles ont donc un espace de stockage plus que correct, mais il faut aussi prendre en compte que les jeux prennent de plus en plus de place. Par exemple, Microsoft Flight Simulator qui vient tout juste de sortir sur les consoles next-gen occupera à lui seul jusqu’à 150 Go, ce qui est énorme.

Xbox Series X – Crédit : Billy Freeman / Unsplash

Microsoft a déjà prévu une fonctionnalité pour économiser de l’espace disque en désinstallant des parties spécifiques d’un jeu comme la campagne ou le multijoueur. Néanmoins, le problème est que vos jeux ont peut-être été installés deux fois sur la console. Cela concerne uniquement les joueurs qui utilisent un disque dur externe sur leur Xbox Series X ou S.

Les jeux sont parfois installés en double sur les Xbox Series X et S

L’utilisateur « u/tamdelay » a partagé l’astuce sur Reddit. Il explique que : « si vous avez un disque dur externe USB, il existe un risque faible à moyen que vous ayez accidentellement installé le même jeu deux fois sur les deux disques. Cela signifie que le même jeu prend de la place sur le SSD et sur votre disque dur externe ».

Mais alors, pourquoi un jeu serait-il installé deux fois ? Il y a trois possibilités. La première est que vous avez mis à niveau un jeu Xbox One vers la Xbox Series X. La deuxième est que le téléchargement du jeu a redémarré après avoir échoué. L’emplacement de l’installation n’est donc plus le même. La troisième est que vous téléchargez le jeu sur un disque dur externe en oubliant qu’il est déjà sur le SSD, par exemple.

Pour remédier à ce problème, vous pouvez vérifier chaque jeu individuellement qu’il n’ait pas été installé deux fois. Cependant, cette méthode est particulièrement fastidieuse. L’utilisateur Reddit a détaillé une astuce encore plus rapide. Il faut se rendre dans les paramètres de la console, puis dans la rubrique « Appareils ». Vous ouvrez ensuite le menu de la télécommande multimédia.

Vous avez alors la possibilité de choisir une application personnalisée pour le bouton Guide de la télécommande. En sélectionnant cette option, vous accédez à la liste de tous les jeux installés sur la console. Les jeux qui ont été installés deux fois apparaîtront comme ceci : « Halo 5 » et « Halo 5 (1) ». Après avoir noté les jeux installés en double, il vous suffit d’aller les désinstaller dans le menu « Mes jeux et applications » de votre Xbox Series X ou S.

Source : GameSpot