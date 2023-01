Xbox Series X : la prochaine mise à jour va faire baisser votre facture d’électricité

Dès d’aujourd’hui, les Xbox Insiders vont recevoir une nouvelle mise à jour qui permet de réduire l’empreinte carbone des téléchargements en les programmant pour se lancer pendant des créneaux durant lesquels la console utilisera le plus possible d’énergies renouvelables possible. À condition d’utiliser le mode Arrêt (économie d’énergie).

La nouvelle mise à jour Xbox veut rendre votre console « carbon aware » comme le dit Microsoft © Xbox

Dans le but de faire de Xbox la « première plate-forme de jeu consciente de son impact carbone », Microsoft a détaillé une mise à jour axée sur la durabilité pour ses consoles Xbox, actuellement déployée sur Xbox Insiders.

La mise à jour, que les Xbox Insiders peuvent télécharger dès maintenant, vise à réduire l’impact environnemental en jeu et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour aider Microsoft à atteindre son objectif d’être une entreprise à bilan carbone négatif d’ici à 2030. La mise à jour introduit plusieurs changements.

Quelles nouveautés pour la dernière mise à jour Xbox ?

Microsoft indique que lorsque votre console Xbox est branchée et connectée à Internet, elle utilisera les données régionales d’intensité de carbone (lorsqu’elles sont disponibles) pour planifier les mises à jour lorsque la demande d’énergie est la plus faible. è

Fondamentalement, cela signifie que votre console ne se réveillera plus au hasard la nuit pour effectuer une mise à jour : elle se réveillera à un moment où elle pourra utiliser le plus d’énergie renouvelable possible. Il sera en revanche possible de définir des plages horaires où la console sera active.

À lire > Xbox Series X : comment bénéficier de la 4K, du 120 Hz, du FPS Boost, du HDR10, de l’Audio 3D… ?

Selon Microsoft, cela réduira la dépendance aux combustibles fossiles, les émissions de CO2 et pourrait même bien vous faire économiser de l’argent. Dans l’état actuel des choses, cela n’est actuellement disponible que pour les Xbox Insiders qui n’utilisent pas le mode repos, mais tous les utilisateurs d’Xbox y bénéficieront à terme, y compris la Xbox One.

Avec cette mise à jour, Microsoft basculera également votre console Xbox Series X|S vers l’option d’alimentation « mode d’arrêt (économie d’énergie) ». Microsoft dit que ce mode réduit la consommation d’énergie jusqu’à 20 fois lorsqu’elle la console éteinte, par rapport au mode veille.

La firme de Redmond précise que cela n’affectera pas les performances, le gameplay ou la possibilité de recevoir les mises à jour de la console du jour au lendemain. La seule chose que cela affectera est le réveil à distance, bien que Microsoft indique que vous pouvez revenir en arrière à tout moment.

Source : Xbox