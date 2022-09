Xbox Series X : cette fonctionnalité vous fera économiser de l’argent, voici comment l’activer

Xbox Series X © Microsoft

Le prix de l’énergie devrait encore augmenter cet hiver, au Royaume-Uni, mais aussi en France. Il est donc temps de commencer à évaluer votre consommation d’énergie et d’apporter quelques petits changements pour réduire votre consommation. Et si vous possédez une console Xbox Series X, vous devriez profiter du mode Économie d’énergie dès maintenant.

Comment profiter du mode économie d’énergie sur sa console Xbox Series X ?

Plus tôt dans la journée, un article sur les réseaux sociaux d’Alex Hern (rédacteur en chef au The Guardian) a déclenché un débat sur la quantité d’énergie consommée par la Xbox Series X lorsqu’elle était en mode veille. Tom Warren de The Verge s’est joint à la conversation pour expliquer que le fait d’avoir votre Xbox Series X en mode veille pourrait coûter une soixantaine d’euros par an aux tarifs actuellement pratiqués (au Royaume-Uni, pour le coup).

La bonne nouvelle, c’est que la Xbox Series X propose un mode d’économie d’énergie qui consomme 20 fois moins que le mode classique de la console, selon Microsoft. Auparavant, ce réglage induisait quelques problèmes (la console ne pouvant pas télécharger de mises à jour, par exemple). Ce qui n’est plus le cas depuis une récente mise à jour.

À lire : Xbox Series X : comment bénéficier de la 4K, du 120 Hz, du FPS Boost, du HDR10, de l’Audio 3D… ?

À la suite de cette mise à jour attendue depuis longtemps, Microsoft a fait du mode Économie d’énergie le mode de repos par défaut de la console. Mais si vous avez acheté votre Xbox Series X avant ce changement, votre console peut toujours être réglée sur le mode par défaut, nommé « Démarrage instantané ». Donc, si vous voulez vous assurer que votre console est en mode économie d’énergie, cela ne prend que quelques secondes :

Appuyez sur la touche Xbox pour démarrer la console.

Appuyez encore sur la touche Xbox pour ouvrir le guide.

Sélectionnez Profil et système > Paramètres > Général > Mode d’alimentation et démarrage.

Effectuez votre choix dans le menu déroulant Mode d’alimentation pour modifier le paramètre.

Dans ce mode, la console se lance en 45 secondes. C’est un peu plus long que le mode standard, mais cela en vaut la peine. Ce mode n’empêche pas complètement votre console de consommer de l’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisée (seul un arrêt complet le fait). Mais cela réduit considérablement la quantité d’énergie consommée, sans trop de perte de fonctionnalité.

À lire : Xbox Series X et S : comment activer le FPS Boost et avoir du 60 fps ?

Source : Xbox Support