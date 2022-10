Xiaomi 12T et 12T Pro : la photo à l’honneur, avec des capteurs de 108 et 200 mégapixels !

Le constructeur chinois Xiaomi annonce l’arrivée en boutique, dès le 13 octobre, de ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12T et 12T Pro, respectivement équipés de capteurs photo de 108 et 200 mégapixels..

Attendus depuis plusieurs semaines, les deux nouveaux fers de lance de la gamme de smartphones du chinois Xiaomi sont sur le point d’être commercialisés. En effet, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro seront disponibles dès le 13 octobre sur les sites des opérateurs (Orange, Free, Bouygues, SFR), dans les enseignes spécialisées (Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Rue du Commerce, Cdiscount), et – évidemment ! – sur le site de Xiaomi.

Xiaomi 12T Pro – Crédit : Xiaomi

Annoncés officiellement aujourd’hui, ils peuvent d’ores et déjà être précommandés. D’ailleurs, entre le 4 et le 13 octobre, pour toute précommande d’un de ces deux smartphones, la nouvelle tablette Redmi Pad de Xiaomi, d’une valeur de 299 €, sera offerte (écran 90 Hz de 10,61 pouces, batterie de 8000 mAh, capteur photo/vidéo frontal de 8 mégapixels).

Les caractéristiques techniques du Xiaomi 12T Pro sont particulièrement séduisantes ! A commencer par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui garantit des performances hors normes. L’affichage n’est pas en reste puisque l’écran exploite une dalle OLED de 6,67 pouces, qui supporte une définition de 2712 x 1220 pixels. Il dispose d’une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Grâce à la technologie AdaptiveSync, cette dernière peut aussi automatiquement être ajustée à 30, 60 ou encore 90 Hz, en fonction de l’application utilisée.

Le 12T Pro fait des photos de 200 mégapixels

Pour les photos, le Xiaomi 12T Pro fait appel au dernier capteur mis au point par Samsung, le Isocell HP1, qui permet de réaliser des clichés en 200 mégapixels ! Doté d’un stabilisateur optique, le capteur intègre également un zoom 2x (et jusqu’à 10x avec un zoom numérique). Les deux autres objectifs permettent de réaliser des photos en grand angle (8 mégapixels) ou en mode macro (2 mégapixels).

Enfin, l’autonomie du Xiaomi 12T Pro est assurée par une batterie de 5000 mAh. Un chargeur de 120 W assure une recharge à très haute vitesse (100 % en 19 minutes !).

Le Xiaomi 12T, de son côté, embarque un capteur photo principal de « seulement » 108 mégapixels et un processeur Mediatek Dimensity 8100 Ultra.

Les Xiaomi 12T et 12T Pro sont respectivement proposés à 649 € et 799 € dans des versions avec 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage. Des version 8/128 Go ont également été annoncées, mais pas pour le marché français. Ils sont disponibles en trois couleurs : noir, argent ou bleu clair.