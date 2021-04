Xiaomi Mi 11 Ultra : le petit écran au dos est le même que celui du Mi Band 5

Selon les informations de nos confrères de ITHome, le PDG de Xiaomi Lei Jun aurait dévoilé lors d’une interview que ce petit écran était en fait le même que le fabricant utilisait sur les Mi Band 5, ses bracelets connectés.

Mi 11 Ultra écran secondaire – Crédit : Xiaomi

Lorsque Xiaomi a présenté officiellement le Mi 11 Ultra, beaucoup d’internautes se sont interrogés sur l’utilité que pouvait avoir un tel écran. Il s’avère qu’il s’agit du même écran 1,1 pouce AMOLED que le bracelet connecté Mi Band 5. Il propose une définition de 126 x 294 pixels et une luminosité maximale de 450 nits.

Xiaomi n’est pas le premier à dévoiler un smartphone à deux écrans AMOLED, puisque le Mi 11 Ultra nous rappelle fortement le Meizu Pro 7 présenté en 2017, ou encore le Nubia X qui était sorti en 2018.

À quoi sert l’écran secondaire du Xiaomi Mi 11 Ultra ?

L’écran secondaire du Mi 11 Ultra peut s’avérer très utile, puisque celui-ci permet comme sur le Mi Band 5 d’afficher certaines de vos notifications. Il possède également un mode Always On Display entièrement personnalisable. Par conséquent, il est possible d’afficher l’heure, la météo, le niveau de batterie, et bien plus encore. L’écran est également tactile, ce qui vous permet de contrôler votre musique.

L’avantage principal de l’écran secondaire est qu’il permet un retour vidéo, comme pourrait le faire la dernière GoPro Hero 9. Cela permettra à ses utilisateurs d’utiliser les 3 appareils photo arrière pour prendre des selfies ou des vidéos, plutôt que d’utiliser la caméra frontale aux caractéristiques bien moins impressionnantes. Il est notamment désormais possible d’utiliser le capteur ultra grand-angle pour prendre des selfies de groupe.

Xiaomi a également mentionné un mode d’économie d’énergie extrême, qui vous permet d’utiliser cet écran durant 55 heures pour recevoir des appels ou regarder l’heure, lorsqu’il ne reste plus que 10 % de batterie dans votre smartphone.

Le Mi 11 Ultra se fait encore attendre dans l’Hexagone, et Xiaomi France n’a pas encore communiqué de date officielle pour sa commercialisation. En Inde, le smartphone sera vendu à partir du 23 avril prochain, et à partir de demain en Malaisie. La France peut donc espérer le voir arriver d’ici la fin du mois.

Mi 11 Ultra écran secondaire – Crédit : Xiaomi

Source : gizmochina