Xiaomi : voici les images officielles de tous les smartphones qui seront présentés aujourd’hui

Comme à son habitude, le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé en amont de la conférence tous les smartphones qui seront présentés. Il s’agit des Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 4G et Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi gamme Mi 11 – Crédit : Evan Blass

Tout d’abord, Xiaomi va présenter son nouveau Mi 11i, qui sera en fait le Redmi K40 Pro+ déjà sorti en Chine. On s’attendait à ce que ce smartphone sorte en France en tant que Poco F3 Pro, puisque Poco a dévoilé le F3 (Redmi K40) il y a quelques jours.

Xiaomi Mi 11i – Crédit : Evan Blass

Le Mi 11i se démarque de son petit frère sur deux points. Tout d’abord, il utilise un Snapdragon 888 plutôt qu’un Snapdragon 870, et il est équipé d’une caméra principale 108 MP et non 48 MP. Concernant son prix, on peut s’attendre à ce qu’il soit dévoilé entre 499 et 599 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G et 5G : des smartphones qui n’ont plus rien de secret

Le lancement du Mi 11 Lite 4G aura été une véritable catastrophe pour Xiaomi, puisque le smartphone a déjà été vendu en Italie avant sa présentation. Nous savons donc officiellement qu’il sera propulsé par un Snapdragon 732G, épaulée par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il sera alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide filaire 33W.

Xiaomi Mi Lite 4G et 5G – Crédit : Evan Blass

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G utilisera un écran plat poinçonné OLED 10-bit de 6,55 pouces. Il promet donc d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Celui-ci serait compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. À l’arrière, on retrouve une configuration à 3 caméras, dont un objectif principal de 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP.

Le Mi 11 Lite 5G se démarquera du modèle plus abordable grâce à son processeur Snapdragon 780G, que l’on nommait précédemment 775G. Il s’agit de la nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm. On sait également que le Mi 11 Lite 5G sera le smartphone 5G le plus fin du monde.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra : l’empereur des smartphones Android ?

Le téléphone le plus attendu de cette conférence est probablement le Xiaomi Mi 11 Ultra, puisque celui-ci promet de révolutionner les smartphones dans bien des domaines. Le téléphone n’a plus beaucoup de secrets non plus, puisque son design et ses caractéristiques techniques avaient fuité la veille de la présentation.

Xiaomi Mi 11 Ultra – Crédit : Evan Blass

Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera propulsé par un processeur Snapdragon 888. Il pourra compter sur un écran 6,81 pouces QHD+ 120 Hz, le même que sur le Mi 11. Celui-ci sera alimenté par une batterie plus conséquente de 5000 mAh, compatible avec la recharge filaire et sans fil 67W. Cette batterie va révolutionner le marché, puisqu’il s’agira de la première batterie provenant des voitures électriques dans un smartphone.

Avec des caractéristiques aussi haut de gamme, on pouvait imaginer que Xiaomi allait faire des concessions au niveau de la photo, mais ce n’est pas le cas. Le Xiaomi Mi 11 Ultra utilisera le capteur principal le plus grand du marché, le nouveau Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP. Il sera épaulé par un capteur 48 MP pour l’ultra grand-angle, et un autre capteur 48 MP pour le périscope. Ce dernier permettra un zoom optique 5x, et numérique 120x. Les trois capteurs seraient stabilisés optiquement, une première sur un smartphone. Il sera également équipé d’un second écran au dos, qui fera office de retour vidéo.

On sait également que le Mi 11 Ultra serait équipé d’un système de refroidissement révolutionnaire. En effet, il utilisera une technologie de refroidissement à changement de phase. Celle-ci lui permettra de rester à température ambiante même en utilisation intensive. On peut malheureusement noter l’absence du Mi 11 Pro, qui sera réservé à la Chine. Rendez-vous devant la conférence à 13h30 pour tout savoir des smartphones !

Source : Evan Blass