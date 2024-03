Xiaomi SU7 : comment regarder la présentation en direct de la voiture la plus attendue de 2024 ?

Xiaomi s’apprête à bouleverser le monde de l’automobile avec la présentation de la SU7, sa première supercar électrique, ce 28 mars. Un événement en direct promet de révéler un véhicule alliant innovation, performance, et design futuriste.

Le monde de l’automobile est sur le point de vivre un moment historique ce 28 mars, avec la présentation en direct de la Xiaomi SU7, la première supercar électrique de Xiaomi. Cette annonce représente non seulement un tournant pour le géant de la tech mais promet également de secouer le marché dominé jusqu’ici par Tesla.

Alors, comment Xiaomi compte-t-elle marquer l’histoire avec sa SU7 ? Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer cet événement qui s’annonce électrisant.

Annoncée avec pompe lors du MWC 2024, la Xiaomi SU7 est le fruit de l’ambition du fabricant de s’immiscer dans le secteur des véhicules électriques haut de gamme. Cette berline, qui allie design avant-gardiste et technologies de pointe, représente un pari audacieux pour Xiaomi, connu jusqu’ici pour ses smartphones et objets connectés.

L’événement de lancement, prévu ce jeudi 28 mars à midi, heure française, sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de Xiaomi, offrant aux passionnés de technologie et d’automobile une occasion unique de découvrir en temps réel les prouesses de cette supercar électrique.

La présentation de la SU7 se déroulera en ligne, accessible à tous. Pour ceux désireux de témoigner de ce moment clé, voici comment procéder :

Date et heure : la présentation du SU7 débutera à 12 heures (heure française), le 28 mars 2024.

la présentation du SU7 débutera à 12 heures (heure française), le 28 mars 2024. Où regarder : la conférence sera diffusée via la vidéo YouTube disponible ci-dessous.

la conférence sera diffusée via la vidéo YouTube disponible ci-dessous. Durée : une heure.

La SU7, la première supercar électrique de Xiaomi, se dévoile comme une véritable bête de course. Propulsée par les moteurs HyperEngine V6 et V6s, elle atteint une densité de puissance record de 6,78 kW/kg, surpassant ses concurrents et offrant une expérience de conduite incomparable. Le modèle SU7 Max atteint même 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, laissant les autres sur le carreau.

Plus qu’une simple supercar, la SU7 repousse les limites de l’autonomie. Sa batterie de 101 kWh, utilisant l’architecture innovante CTB, optimise l’espace. En Europe, sur le cycle WLTP, l’autonomie théorique de la Xiaomi SU7 devrait se situer entre 600 et 730 km. Adieu les recharges incessantes, place à la liberté de voyager sans contrainte.

Mais Xiaomi ne s’arrête pas là. La SU7 intègre le système de conduite autonome Xiaomi Pilot, vous permettant de profiter de la route en toute sérénité. L’interface HyperOS, quant à elle, vous connecte à l’univers Xiaomi et vous offre un contrôle total de votre véhicule.

Si les rumeurs d’un tarif autour de 65 000 euros en Chine se confirment, la SU7 se positionnerait comme une concurrente redoutable, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel.