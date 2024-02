Xiaomi SU7 : prix, date de sortie, design, que propose cette nouvelle voiture électrique ?

Xiaomi dévoilait fin décembre la SU7, sa première voiture électrique. L’entreprise chinoise plus connue pour ses smartphones ne manque pas d’ambition pour ce nouveau véhicule : prix, date de lancement, design, on récapitule tout ce que l’on sait de la berline ici.

© Xiaomi

Xiaomi entre sur le marché automobile. Le 28 décembre 2023, après plusieurs mois de rumeurs et de fuites de photos, le constructeur chinois dévoilait officiellement son premier modèle de voiture électrique, la SU7. Lors de cet évènement, l’entreprise davantage connue pour ses smartphones décrivait la SU7 comme une voiture “éco-technologique et de haute performance“.

Au-delà des discours marketing, que propose vraiment ce véhicule ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau modèle qui compte bien voler la couronne à Tesla.

👉 Qu’est-ce que la Xiaomi SU7 ?

La SU7 est une berline électrique conçue par Xiaomi et fabriquée sous licence dans les usines de BAIC Off-road. Dans une récente interview accordée à la chaîne publique chinoise, le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, déclarait que son entreprise avait dépensé plus de 10 milliards de yuans (1, 285 milliard d’euros) et consacré une équipe de 3 400 ingénieurs pour développer cette voiture. Dans le même entretien, il déclarait avoir été inspiré par Steve Jobs : rien que ça. Forcément, il affirme que la SU7 sera compétitive malgré la rude concurrence.

© Xiaomi

Selon le média chinois 36kr, la Xiaomi SU7 va entrer en production entre la mi-février et la fin du même mois. L’entreprise doit toutefois d’abord régler des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement en composants. Les premières livraisons pour les clients du marché chinois sont prévues pour fin février 2024.

Xiaomi EV prévoit d’atteindre une production d’environ 2 000 exemplaires de la SU7 en mars. Un chiffre initial tout à fait dans la norme de la plupart des constructeurs automobiles. La chaîne de production devrait petit à petit augmenter la cadence, avant d’atteindre un rythme de croisière d’ici la mi-2024, avec une production de 10 000 exemplaires en juillet.

Pour le moment, rien n’a été annoncé à propos d’une possible sortie en Europe et encore moins en France. En cas de commercialisation chez nous, il y a fort à parier que cette voiture chinoise ne sera pas éligible au bonus écologique, qui joue désormais la préférence nationale.

💰 Quel est le prix de la Xiaomi SU7 ?

Xiaomi n’a pas dévoilé de prix pour l’instant, mais la firme annonce que la SU7 ne sera pas bradée. Sur le réseau social chinois Weibo, Lei Jun a également annoncé qu’il faudrait compter sur un prix de départ avoisinant les 500 000 yuans, c’est-à-dire à peu près 64 300 euros. Il s’agit toutefois du prix pressenti en Chine : si la voiture venait un jour à sortir en France, il faudrait également compter d’onéreuses taxes qui augmenteraient sensiblement la facture.

🛠️ Quelles sont les caractéristiques techniques de la Xiaomi SU7 ?

Jusqu’à sa présentation, nous savions seulement que la Xiaomi SU7 était capable de foncer à 200 km/h pour prendre la fuite. Nous en savons maintenant un peu plus sur les caractéristiques de ce véhicule, qui se décline en deux versions :

La SU7 de base , avec un moteur de 220 kW soit 299 chevaux, permettant un passage de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes. Sa batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 73,6 kWh conçue par CATL permettra une autonomie maximale de 668 kilomètres , selon la norme chinoise CTLC.



, avec un moteur de 220 kW soit 299 chevaux, permettant un passage de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes. Sa batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 73,6 kWh conçue par CATL permettra une , selon la norme chinoise CTLC. La SU7 Max est plus musclée. Cette version est équipée de deux moteurs avec 495 kW soit 673 chevaux de puissance cumulée, permettant d’aller de 0 à 200 km/h en 10,67 secondes. Son autonomie est de 800 kilomètres, comme le voulait la rumeur. Sa recharge rapide de 475 kW permet en théorie de récupérer 390 km d’autonomie en 10 minutes.

© Xiaomi

⚙️ Quelles sont les fonctionnalités de la Xiaomi SU7 ?

Voiture de 2024 oblige, la SU7 est un ordinateur roulant : une puce Orin X et une puce Snapdragon 8295 font tourner HyperOS, le nouveau système d’exploitation des smartphones Xiaomi et POCO. Ici, il anime l’interface du système d’infodivertissement de la voiture. Celui-ci s’affiche sur l’écran tactile principal, mais aussi sur l’affichage en réalité augmentée de 56″ du conducteur.

© Xiaomi

Les deux processeurs sont également chargées de traiter les données récoltées par les capteurs LiDAR. Elles alimentent Xiaomi Pilot, un nouveau logiciel de conduite autonome similaire à l’Autopilot de Tesla. Avec ce logiciel lancé, l’écran central et l’affichage en réalité augmenté montrent une visualisation 3D de la conduite, permettant de se laisser porter sans bouger le volant. Grâce à Xiaomi Pilot, la voiture est également capable se gare toute seule, même dans les lieux exigus.

Certains clichés de la voiture ont également la présence d’une caméra sur le pilier B du véhicule. Contrairement aux Tesla, cette caméra n’a probablement pas de rôle dans l’autopilote mais permettrait de déverrouiller le véhicule à l’aide du visage de son propriétaire, ou encore de payer automatiquement les péages sur l’autoroute.

🧐 Quel est le design de la Xiaomi SU7 ?

La Xiaomi SU7 mesure 4997 mm x 1963 mm x 1455 mm. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 est légèrement plus courte et plus large. Suffisant pour un meilleur profil aérodynamique ? De l’extérieur, elle montre une ressemblance frappante avec la Porsche Taycan, une voiture de luxe. Des lignes de voiture de course racées et agressives : voilà de quoi séduire pour une berline, sur un marché automobile où les SUV et les pick-ups comme le Cybertruck sont davantage à la mode.

© Xiaomi

Nous savons que l’habitacle est équipé d’un écran principal de 16,1 pouces, ainsi que sur deux écrans tactiles de 7,1 pouces à l’arrière de grande taille. Le volant à trois branches est équipé de deux boutons physiques, avec un style démarqué par son fond plat. Il se tient aux côtés d’un coffre ouvrant entre les deux sièges avants, qui adoptent quant à eux un design résolument futuriste.