YouTube peut fermer votre compte si vous ne rapportez pas d’argent

À compter du 10 décembre prochain, vos comptes YouTube et Google pourraient être supprimés pour la simple raison que vous n’êtes financièrement plus intéressant pour Google. Cette nouvelle règle a été discrètement ajoutée aux termes et conditions de la plateforme, mais n’a pas échappé aux utilisateurs. Et les réactions se font déjà entendre.

L’information a d’abord été relayée par un YouTuber britannique qui a publié une capture d’écran du paragraphe en question sur son compte Twitter. En quelques heures, la nouvelle s’est propagée sur l’ensemble des réseaux sociaux. Les utilisateurs, et en particulier les créateurs de contenu, s’insurgent déjà contre cette nouvelle mesure, dont les conditions d’application demeurent en outre très floues. Voici en effet ce qu’indique le texte officiel « YouTube peut clore votre accès ou l’accès de votre compte Google à tout ou partie du Service si nous avons des motifs raisonnables de croire que la mise à disposition du Service n’est plus commercialement viable. ».

Cette simple phrase soulève beaucoup de questions. Qu’entend YouTube par « motifs raisonnables » ? Comment un compte est-il jugé « plus commercialement viable ? ». Enfin, la clause fait également mention du compte Google, ce qui semble signifier que tout utilisateur pourrait ainsi perdre l’accès à sa messagerie Gmail et aux autres services Google. Ce dernier point indique donc que les simples « consommateurs » de YouTube, et non seulement le créateurs, seraient visés par cette règle.

Depuis quelques mois déjà, beaucoup de créateurs de contenus dénoncent les pratiques injustes du leader du streaming qu’ils accusent de favoriser les comptes les plus rentables. Bien souvent, les motifs avancés par le groupe sont liés à la modération du contenu, par exemple la lutte contre les vidéos contenant des discours haineux. Dans les faits, les motivations semblent plutôt financières. Comme le souligne le YouTuber Raging Golden Eagle, Google fait cette fois preuve de plus d’honnêteté en admettant que la suppression du compte est clairement liée à sa viabilité commerciale. Cette explication n’est néanmoins pas suffisante pour les utilisateurs qui attendent plus clarifications de la part du géant de Mountain View.

