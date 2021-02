Zack Snyder s’attaque à la légende du Roi Arthur

Alors que tous les regards sont tournés vers la Justice League de Snyder, le réalisateur prépare déjà le futur. Si son divorce semble quasi consommé avec la Warner et DC, c’est en cavalier solitaire que le réalisateur travaillera sur son prochain projet. En effet, Snyder prépare le développement d’un film basé sur la légende du Roi Arthur. Habitué aux adaptations, Snyder entend se réapproprier ce mythe millénaire. Et malgré de nombreuses adaptations déjà existantes, le réalisateur semble prêt à relever le défi.

Zack Snyder à la quête du Graal – Crédit : Warner Bros

Toujours à l’état de projet, le film commence tout juste à se dévoiler sur la toile. Mais le réalisateur émérite pourrait dérouter avec une vision personnelle et spectaculaire de cette histoire devenue incontournable.

Snyder à la quête du Graal

Tout reste encore à faire pour Snyder. Si le réalisateur travaille sur les contours de son projet, il lui faut encore trouver un studio prêt à se lancer à ses côtés dans cette aventure titanesque. Mais pour l’heure, Snyder reste prudent et veut avancer sereinement dans ce nouveau défi personnel. « Je pense à une sorte de récit, quelque chose de fidèle au concept mythologique arthurien. Nous verrons . Peut-être que cela viendra à un moment donné » témoigne ainsi le réalisateur.

Les références cinématographiques sur le sujet sont légion. On se souvient entre autres de la performance de Sean Connery dans Lancelot, Le Premier Chevalier. On retiendra également l’adaptation de Guy Ritchie datant de 2017 ou encore le film d’Antoine Fuqua avec Clive Owen. Sans oublier notre très français Kaamelott, qui fera une arrivée prochaine sur grand écran. Il est à parier que Snyder se replongera dans ces précédentes moutures pour proposer quelque chose de radicalement diffèrent, et certainement plus moderne dans sa conception.

Si le Roi Arthur fascine toujours autant les créatifs, c’est parce que le mythe regroupe tous les ingrédients pour faire un grand film. Combats épiques, monstres et sorcellerie, histoire d’amour et fraternité : tous les poncifs sont bien là pour parler à toutes les générations. Mais Snyder devra parvenir à réinventer le mythe sans pour autant trahir son essence et ses messages universels. Car le Roi Arthur, malgré une aventure alambiquée, prône avant tout de grandes valeurs comme la fidélité, la dévotion et la sagesse.

Pour l’heure, impossible de savoir quand le film de Snyder pourrait voir le jour, et donc connaître une potentielle date de sortie. Les fans pourront cependant se consoler avec l’arrivée de Justice League sur HBO Max. Le réalisateur s’apprête également à dévoiler Army of Dead, un film sur une armée de zombies dévastant un Las-Vegas en quarantaine.

Source : Screenrant