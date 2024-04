Rebel Moon : Zack Snyder envisage 6 films, le réalisateur partage ses plans

Zack Snyder se verrait bien offrir 6 films Rebel Moon aux spectateurs

Le réalisateur réfléchit encore, si ce projet voit le jour, à les diviser en deux parties comme c’est le cas actuellement

Netflix n’a pas encore donné son feu vert

Rebel Moon 2 arrive prochainement sur Netflix avec d’autres nouveautés ajoutées au catalogue d’avril 2024. Malgré la réception froide du premier opus, il s’agit d’un succès pour la plateforme de streaming en termes d’audience pour cet univers qui a déjà plusieurs comics à son actif et prépare un jeu vidéo. En interview pour Radio Times, Zack Snyder dévoile qu’il pourrait y avoir six épisodes à sa franchise cinématographique.

Zack Snyder veut étendre l’univers de Rebel Moon

Rebel Moon pourrait être une longue franchise de six films. C’est en tout cas le souhait de Zack Snyder qui, lors de cette entrevue à la radio, déclare : “Je pense que quatre est une bonne idée. Quatre ou six films, selon… La question est de savoir si, chaque fois que nous faisons l’un de ces films, nous le faisons en deux parties”.

Bien évidemment, cela ne veut pas dire qu’il y aura six films Rebel Moon, Zack Snyder ne confirme rien. Mais le réalisateur a déjà dit que son histoire est très dense et il a fallu la diviser en deux parties pour répondre aux exigences de durée de Netflix. Reste à savoir ce que quatre films supplémentaires, en plus des deux qui existent déjà, pourraient apporter.

Zack Snyder confie également qu’il réfléchit à la réaction du public si de futures suites n’étaient pas divisées en deux parties comme c’est le cas maintenant : “On en parlait l’autre jour et je me demandais si les spectateurs seraient déçus si Rebel Moon n’avait plus qu’une seule partie. Est-ce qu’ils se diraient : ‘Oh, il n’y en a qu’un maintenant ? Génial’”.

Zack Snyder prépare une version Rated R de Rebel Moon

Alors que Rebel Moon 2 sort ce 19 avril, Zack Snyder a partagé une grande nouvelle aux fans lors d’une précédente interview. Netflix lui a donné le feu vers pour un nouveau montage en visant une classification Rated R, c’est-à-dire réservée aux spectateurs de 17 ans et plus.

Le Director’s Cut de Rebel Moon est prévu pour l’été 2024 selon le réalisateur et se déroulera dans une réalité alternative. Ce montage a été pensé en même temps que celui du film PG-13 et n’a pas vocation à proposer des scènes allongées mais un tout nouveau long-métrage. Zack Snyder parle d’une version “bizarre avec du heavy metal”.