Huawei P10 : nos trucs et astuces pour réussir ses photos [sponso]

Le Huawei P10 et son double objectif vous permet de réaliser de superbes clichés en toutes circonstances. Et grâce aux modes créatifs et outils de retouche, vous pouvez modifier vos photos à l’infini ! Démonstration.





Un vrai Noir et blanc

Le Huawei P10, comme son prédécesseur dispose de deux objectifs photo dont le principal est couplé à un capteur de 20 mégapixels monochrome. Cette particularité unique permet de réaliser des photos en noir et blanc d’un piqué exceptionnel, comme le montre le cliché. Bien entendu, il est possible de modifier l’image a posteriori, via le module de retouche intégré, ou à l’aide d’un logiciel externe. Mais par défaut, le rendu est tout à fait remarquable : cette photo n’a subi aucun traitement.





Jouez sur la profondeur de champ

Cette fonction, encore inconcevable il y a quelques années est l’une des plus spectaculaires parmi celles que propose le Huawei P10. Grâce aux deux objectifs, l’appareil permet en effet de varier la profondeur de champ, autrement dit la zone de netteté de l’image, une fois la photo prise. La mise en œuvre est simple, sélectionnez le mode Grande ouverture en cliquant sur l’icône en forme de diaphragme et déclenchez. Dans l’album, les clichés pris dans ce mode sont identifiables par cette même icône. A présent, il ne reste plus qu’à toucher la zone de l’image où vous souhaitez faire le point, puis à déplacer le curseur pour faire varier l’ouverture de diaphragme, de f/0.95, pour une profondeur de champ minimale, à f/16 pour une netteté du premier plan jusqu’à l’infini. Et bien entendu, l’image originale n’est pas modifiée, ce qui vous permet de sauvegarder des clichés avec des profondeurs de champ différentes.



Ne ratez plus vos portraits

La plupart des smartphones sont à la peine dès qu’il s’agit de réaliser de beaux portraits. En cause, le minuscule objectif qui, malgré sa grande ouverture, ne parvient pas à isoler correctement le sujet du fond : tout est net, trop net. Cette difficulté, le Huawei P10 la contourne habilement en mettant à contribution les deux objectifs de la caméra frontale. Pour bien isoler votre modèle de son environnement, sélectionnez simplement le mode « Grande ouverture » symbolisé par une icône en forme de diaphragme d’objectif, et réglez l’ouverture à l’aide du curseur, de f/0.95 à f/16, afin de déterminer la profondeur de champ. Le résultat est vraiment bluffant. Bien que réalisé de manière logicielle, le rendu s’approche de celui que procure un objectif de reflex à grande ouverture. Les algorithmes de traitement de l’image, qui fonctionnent en temps réel, permettent aussi d’améliorer le rendu de la peau du modèle, en lissant les irrégularités. Bien entendu, le niveau de retouche peut être réglé finement, de manière à conserver un aspect naturel.





Exprimez votre créativité avec le Light Painting

Comme son nom l’indique, le Light Painting permet de peindre dans l’image. La mise en œuvre est simple, une fois ce mode sélectionné. Il suffit de se plonger dans l’obscurité complète et de déclencher. L’obturateur reste ouvert tant que l’on n’appuie pas de nouveau sur le déclencheur. Durant ce laps de temps, il suffit de tracer des motifs dans l’air, à l’aide d’une lampe torche, un briquet ou toute autre source lumineuse. Seules ces lumières vives seront enregistrées, le reste de l’image restant noir. Sauf si l’on active l’option flash. Dans ce cas, après quelques secondes durant lesquelles on dessine ce qu’on veut, (la durée peut être réglée), le flash se déclenche, illuminant la scène.



Mais le light painting offre bien plus de possibilités, comme le montrent les images ci-dessous. Pour réaliser la première, nous avons simplement fait passer rapidement une ampoule led au-dessus de la maquette du vaisseau, puis, à l’aide d’un briquet, nous avons réalisé quelques étincelles pour simuler le feu des réacteurs. Pour la photo du globe, nous avons simplement allumé une lampe torche durant une fraction de seconde, afin de créer cet effet original. Notez comme le reste de la photo est totalement noir, et dénué du moindre bruit numérique. Aucune retouche n’a été appliquée à ces photos, à l’exception d’un léger recadrage pour la première.