Nintendo Switch 2 : ce que vous devez savoir sur la prochaine console portable hybride

Bien que Nintendo se soit efforcé de garder le silence le plus longtemps possible au sujet de la Switch 2, les rumeurs sur la toile se sont quant à elles multipliées ces derniers mois. Big N a même fini par cracher le morceau en mentionnant officiellement la prochaine génération auprès de ses actionnaires.

Concept de Switch Pro © Computer Bild

Quoi qu’il en soit, nous avons réuni sur cette page tout ce que l’on sait actuellement sur la future remplaçante de la Switch, qui fêtera ses sept bougies en mars 2024. Il est toutefois bon de noter que ces informations ne sont en rien officielles, et sont pour le moment à prendre avec des pincettes. Date de sortie, prix, design, fonctionnalités, on fait le point sur les rumeurs.

À lire aussi : notre sélection des meilleures consoles portables.

📰 Les dernières actualités sur la Nintendo Switch 2

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune date n’a pour le moment été communiquée par Nintendo concernant la sortie de la Switch 2. En revanche, de nombreux indices pointent du doigt une sortie en 2024. Le président Shuntaro Furukawa a en effet expliqué que la prochaine génération n’arriverait pas avant la fin de l’année fiscale en cours. Ainsi, la next-gen arriverait entre avril 2024 et mars 2025.

En effet, l’entreprise nipponne compte bien exploiter sa Switch au maximum avant de dévoiler sa remplaçante. Si les ventes de la Switch actuelle ont considérablement chuté cette année, Big N peut compter sur des jeux comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, ou encore Super Mario Bros. Wonder, pour atteindre son objectif de 15 millions de ventes sur l’année 2023. Qui plus est, de nouvelles sorties sont prévues au cours du prochain exercice fiscal. Le dernier titre connu étant Luigi’s Mansion 2 HD, programmé pour l’été 2024.

Concept de la Nintendo Switch 2

Selon de nombreuses rumeurs, la prochaine console aurait été présentée à des développeurs lors de la Gamescom 2023. Ce qui indique que la prochaine Nintendo serait quasiment prête. Bien évidemment, le grand patron Shuntaro Furukawa s’est empressé de tout démentir.

Les kits de développement seraient déjà entre les mains des développeurs, et se trouveraient même chez un studio espagnol depuis l’été 2023. Ce qui signifie que beaucoup de monde travaillent déjà sur les prochains jeux next-gen. Ainsi, tout porte à croire que la console en est à un stade assez avancé de son développement.

Les rumeurs les plus récentes font état d’une sortie au mois de septembre 2024. L’informateur Soldier Delta précise même que la console devrait sortir le 24 septembre, ou le 3 novembre au plus tard. Ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, en attendant la confirmation de Nintendo.

À lire aussi : Nintendo Switch 2 : un revendeur l’affiche en précommande avec prix et date de sortie.

💵 Quel sera le prix potentiel pour la Switch 2 de Nintendo ?

Selon l’informateur Soldier Delta, la Switch de deuxième génération pourrait être déclinée en deux modèles différents. Comme ce que Sony et Microsoft ont proposé avec leurs dernières consoles, une version digitale et une version standard avec lecteur de cartouches physiques, pourraient ainsi voir le jour.

Toujours selon la rumeur, la version numérique de la console serait proposée à 400 dollars (soit 366 €), tandis que le prix du modèle standard s’élèverait quant à lui à 450 dollars (soit 412 €). Il faudra bien évidemment attendre la confirmation de Nintendo afin d’en avoir le cœur net.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons une fois de plus à ce que la prochaine Switch soit moins chère que la PS5 et la Xbox Series X, pour garder son avantage concurrentiel.

À lire aussi : Nintendo Switch pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Parmi les différentes appellations que l’on trouve sur la toile, on peut citer : Switch 2, Switch Pro, Nintendo Focus, Nintendo Super Play, NG, ou encore Super Switch. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir le nom que la marque nipponne a choisi pour sa future console.

Toutefois, et à moins qu’elle ne change ses habitudes, il est très peu probable que Nintendo nomme sa console : Switch 2. En effet, la marque n’a pas pour coutume de suivre un ordre numéral comme en atteste les précédentes consoles : Game Boy Advance, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U. Toutefois et jusqu’à ce que le nom officiel de la future console soit dévoilée, nous continueront de l’appeler Switch 2 pour des raisons pratiques.

⚙️ Quelle fiche technique pour la Switch 2 ?

Pour le moment, la fiche technique de la Nintendo Switch 2 est inconnue. Nous ne manquerons pas de vous détailler ici même toutes les caractéristiques techniques de la future console, lorsqu’elles seront connues. En attendant, vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il y a à savoir à l’heure où nous écrivons ces lignes.

⚡ Quelles sont les performances prévues pour la Nintendo Switch 2 ?

Selon de nombreuses rumeurs, la future console japonaise sera un monstre de puissance, et marquera un véritable saut générationnel par rapport à la Switch actuelle. La plus solide information que nous ayons à ce jour vient du procès qui a opposé Microsoft à la Federal Trade Commission, dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard. En effet, des courriels internes publiés pour l’occasion ont révélés que les performances de la prochaine Switch seraient équivalentes à celles de la PS4 et de la Xbox One.

Bien que de précédentes rumeurs annonçaient la présence du DLSS 3.5, il semblerait que la console serait finalement pourvue d’une version moins puissante, le DLSS 3.1. Cette technologie d’upscaling développée par Nvidia utilise l’IA pour améliorer la résolution des images affichées à l’écran. Cela permet en somme d’obtenir un meilleur rendu graphique, sur du matériel moins puissant. Par ailleurs et bien qu’il soit peu probable que la Switch 2 égale la PS5 en termes de puissance, elle pourrait toutefois la concurrencer sur un autre aspect, celui du Ray-tracing, qui offre des rendus d’éclairage plus réalistes.

En effet, la console serait équipée du Ray Reconstruction, une technologie dont les dernières consoles de Sony et Microsoft ne profitent pas. Cette dernière vise à supprimer le bruit visuel dans les jeux, ce qui améliore drastiquement la qualité du Ray-tracing.

Comparaison du jeu Cyberpunk 2077 avec et sans Ray Reconstruction

Par ailleurs, tout porte à croire que la console sera équipée de la puce Nvidia T239. Cette dernière, basée sur un CPU ARM A78C, ainsi que sur un GPU personnalisé basé sur l’architecture Ampere RTX 30 de Nvidia, possède 1536 cœurs CUDA.

En plus de disposer d’un accélérateur de flux optique, cette puce bénéficierait également d’un moteur de décompression de fichiers. Le FDE (File Decompression Engine) permet de décompresser très rapidement les données stockées dans la mémoire, tout comme le permet la PS5. La console devra toutefois disposer d’un SSD pour offrir des temps de chargement ultra-rapides.

Toutefois, pour le moment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. D’autant que d’autres rumeurs plus anciennes rapportaient que la Switch 2 pourrait au contraire embarquer la puce Nvidia Tegra Orin, gravée en 5 nm.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs accessoires de Nintendo Switch.

🕹️ La Switch 2 pourra-t-elle faire tourner des jeux en 4K ?

Lors d’une démonstration à huit clos à l’occasion de la Gamescom, une poignée de développeurs auraient pu s’essayer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild en 4K à 60 images par seconde. La console aurait également fait tourner la démo de The Matrix Awakens sous Unreal Engine 5.

Toutefois, si l’on se base sur les dernières rumeurs en date, la puce T239 ne serait pas équipée de la technologie DLA (Deep Learning Accelerator) de Nvidia. Ce qui limiterait fortement les capacités du DLSS de la Switch 2 en matière d’upscaling. De ce fait, les jeux les plus gourmands pourraient offrir une mise à l’échelle en 1080p, voire en 1440p au mieux.

Les quelques benchmarks hypothétiques réalisés par le site Digital Foundry appuient cette idée, en démontrant que la prochaine Switch pourrait en théorie faire tourner certains gros jeux comme Cyberpunk 2077 ou Death Stranding en 1080p, mais pas en 4K. Ce qui serait déjà une prouesse pour une console de la marque, bien qu’elle ne serait pas en mesure de proposer de l’UHD comme la PS5 et la Xbox Series.

Par ailleurs, on croise les doigts pour que Nintendo remplace l’actuel port HDMI 2.0 par la dernière norme en date : le HDMI 2.1. Ce qui aurait l’avantage de rendre la future console compatible avec les technologies VRR et ALLM, conçues pour optimiser l’expérience de jeu.

💿 De quelle quantité de RAM et stockage profitera la Switch 2 ?

La Switch 2 pourrait embarquer 512 Go de stockage. Ce qui serait une amélioration considérable par rapport aux capacités des modèles actuels, qui sont comprises entre 32 et 64 Go selon la version. La console profiterait en prime de 12 Go de RAM, soit trois fois plus que n’en possède la Switch actuelle. On s’attend également à ce que Nintendo opte pour une mémoire vive LPDDR5. Bien évidemment, toutes ces informations restent à confirmer.

👈 La Nintendo Switch 2 sera-t-elle rétrocompatible ?

La question de savoir si la prochaine Switch sera compatible avec les jeux de la génération actuelle est sur toutes les lèvres. Le boss de Take-Two peut se rassurer, car le président de Nintendo America, Doug Bowser, a officiellement confirmé que la future console portable profitera de la rétrocompatibilité avec la précédente génération. Ce qui est une bonne chose pour les joueurs, sachant que des centaines de millions de jeux ont été vendus depuis les débuts de la console.

Ainsi, les joueurs pourront transférer facilement leurs jeux, leurs données et leurs abonnements d’une console à l’autre via leur compte Nintendo. Toutefois, il se pourrait que seul le modèle avec lecteur de cartouche propose cette fonctionnalité.

On espère par ailleurs que cette compatibilité soit étendue aux accessoires de la Switch, et que les Joy-cons actuels pourront être compatibles avec la prochaine génération. En effet, ces derniers représentent une dépense assez importante. Il serait donc dommage que ces derniers deviennent inutiles.

🗡️ Quels sont les premiers jeux attendus sur la Switch 2 ?

Les jeux qui accompagnent la sortie d’une nouvelle console sont généralement très attendus par les joueurs. Leur qualité se doit ainsi d’être au rendez-vous. Espérons que Nintendo ne nous déçoive pas sur ce point et proposent des titres mémorables dès la sortie de la Switch 2.

À ce propos, le jeu Visions of Mana pourrait faire partie des premiers titres à sortir sur la console. Ce jeu de Square Enix révélé aux Game Awards 2023 est en effet prévu pour 2024. Le jeu Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur devrait également être au programme des sorties de la prochaine Switch, puisque sa sortie est prévue pour 2025.

Le retour de certaines licences à succès seraient également bienvenu. Les rumeurs parlent de Metroid Prime 4, ainsi que d’un nouveau Mario Kart, qui donnerait un coup de jeune à la série, puisque le dernier titre en date, Mario Kart 8 Deluxe, est sorti depuis 6 ans déjà. Pour le reste, les jeux Pokémon, Mario, ou Zelda seront bien évidemment de la partie.

À lire aussi : Les meilleurs jeux Nintendo Switch en 2023.

🎮 Quel design possible pour la Nintendo Switch 2 ?

Le design de la prochaine Nintendo Switch reste également inconnu à ce jour. Toutefois, beaucoup de rumeurs, souvent contradictoires, circulent à son sujet. L’une des dernières en date indique que la console pourrait profiter d’un double écran tactile détachable, qui n’est pas sans rappeler la 3DS. Cette rumeur s’appuie sur le fait que Big N a récemment déposé un brevet pour un tel dispositif. Cependant, Shuntaro Furukawa a semé le doute en expliquant que cela ne signifiait pas pour autant que cette technologie serait utilisée pour un futur produit.

Plus récemment encore, un informateur sud-coréen a indiqué que la console pourrait au contraire mettre à l’honneur la SNES, en proposant la même disposition de boutons que la console rétro. Par ailleurs, la même source rapporte que la console utiliserait toujours des cartouches, et conserverait le format hybride de sa prédécesseur.

Ainsi, il serait toujours possible de switcher entre l’écran de la console et celui d’un téléviseur. À en croire la rumeur, la console serait toutefois dépourvue de Dock. Les joueurs devraient ainsi la connecter à la télévision d’une manière inédite, qui n’est pas encore connue.

Nintendo Switch 2 (concept) © Yanko Design

Nintendo aurait par ailleurs déposé un autre brevet, qui suggère que la marque nipponne pourrait être en train de concevoir de nouveaux joysticks à effet de Hall, qui élimineraient potentiellement le problème de Joy-Con Drift. Est-ce que Nintendo prévoit de les intégrer sur sa prochaine console ? Cela reste pour l’instant un mystère.

Potentiel menu de la Nintendo Switch 2 ©Reddit

Pour finir, on vous dévoilait il y a quelques mois des images du potentiel design de la Switch 2, ainsi que ce à quoi pourrait ressembler le menu de la future console. Toutefois et en l’absence de davantage d’informations, les pincettes sont une fois de plus de rigueur.

À lire aussi : notre sélection des meilleures manettes pour Switch.

📱 Quel serait l’écran de la Switch 2 ?

Du côté de l’afficheur, la prochaine Switch pourrait finalement arborer un écran OLED, contrairement à ce que de précédentes rumeurs annonçaient. Ce qui est une bonne nouvelle si cette rumeur se confirme. En effet, les joueurs pourront profiter d’une expérience de qualité supérieure et jouer dans de parfaites conditions grâce aux avantages inhérents à cette technologie : des contrastes infinis, des couleurs vives, des noirs profonds et un temps de latence quasiment nul. Toutefois, ne nous réjouissons pas trop vite, car l’hypothèse de l’écran LCD n’est pas à écarter pour l’heure.

La console pourrait également proposer un écran plus imposant et donc plus confortable, de 8 pouces de diagonale ; contre 6,2 pouces (Switch) et 7 pouces (Switch OLED) actuellement. Pour ce qui est de la qualité d’affichage, on pourrait s’attendre à ce que la console propose du 1080p, voire du 1440p dans le meilleur des cas. En effet, et comme nous l’expliquons plus haut, le DLSS embarqué ne serait pas aussi puissant que prévu, ce qui éliminerait d’office la possibilité que la Switch 2 puisse offrir des rendus en 4K.

🔋 Quelle autonomie pour la Switch 2 ?

Selon un informateur, Nintendo aurait révélé de manière non officielle des données sur la batterie de sa prochaine console, lors des Tokyo Games Show. À en croire le leaker oldpuck, Big N aurait affirmé que la Switch 2 serait en mesure de proposer entre 3 et 6 heures d’autonomie. Ce qui correspond à peu près à la longévité de la batterie de la première édition.

Si ces informations s’avèrent justes et que le gain de puissance est tel que les rumeurs l’annoncent, cette endurance ne semble pas si préoccupante que cela. Nous devrons toutefois faire preuve de patience pour le vérifier, manette en main. Concernant la connectique utilisée pour recharger la console, Nintendo utilisera sans aucun doute l’USB-C, qui est désormais la norme en Europe.

🆕 Quelles sont les autres nouveautés attendues sur la Switch 2 ?

Étant donné que la Switch 2 devrait conserver son format hybride, il serait très appréciable que Nintendo opte pour des normes de connectivité sans-fil plus performantes. Ainsi, nous nous attendons à ce que la prochaine console soit compatible avec le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E. Il serait peut être un peu trop présomptueux d’espérer voir débarquer le Wi-Fi 7 sur la console, notamment pour des questions de coût.

Pour rappel, la Switch dispose du Wi-Fi 5. Quoi qu’il en soit, l’adoption d’une norme plus récente contribuerait à réduire les latences et à améliorer la stabilité des jeux en ligne, tout en améliorant la vitesse des téléchargements. Par ailleurs, la génération actuelle est compatible avec le Bluetooth 4.1, qui commence à dater un peu. De la même manière, il ne serait donc pas impossible qu’une norme plus récente vienne améliorer la stabilité des connexions avec des accessoires sans-fil tels que des écouteurs.

À lire aussi : Nintendo Switch 2 : ces nouveautés que l’on veut absolument pour la future console.