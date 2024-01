Android 14 : nouveautés, calendrier, smartphones compatibles, tout savoir sur la dernière mise à jour de Google  

Android 14 est disponible depuis le 4 octobre sur les smartphones éligibles ! Le système d’exploitation continue à présent sa marche en avant pour s’inviter progressivement sur les autres modèles compatibles. Nouveautés, calendrier de déploiement, appareils compatibles, nouveautés… La rédaction de Tom’s Guide vous dit tout sur le nouvel OS mobile de Google.

🔥 Les dernières actualités sur Android 14

Après une longue phase de bêta et de developer preview, Android 14 a finalement été lancé en version stable le 4 octobre sur les Google Pixel. Un lancement qui n’a toutefois pas été de tout repos pour Google. Car si Android 14 a mis fin aux problèmes de surchauffe et de batterie sur les Pixel 6 et 7, il a aussi causé de gros soucis aux utilisateurs.

Un bug empêchait notamment d’accéder au stockage local, bloquant même certains usagers dans une boucle infinie de démarrage. Heureusement, Google a déployé un correctif depuis

Du côté des autres constructeurs, le déploiement s’intensifie. Android 14 a notamment commencé à s’inviter sur les Samsung Galaxy via la surcouche One UI 6.0. Le nouvel OS est par ailleurs déjà disponible sur les Xiaomi 14 (seulement commercialisés en Chine pour le moment) et les Xiaomi 13 Pro.

Les autres marques comme Nothing, OnePlus et Motorola auront droit à la mise à jour début 2024.

📱 Quels smartphones sont compatibles avec Android 14 ?

Le déploiement a déjà débuté sur certaines références. Voici les modèles qui seront éligibles à Android 14 :

Google Pixel

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Samsung

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A23 4G/5G

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A32 4G/5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy ZFlip 3

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Xiaomi

Poco F4 GT

Poco M4 5G

Poco M5

Poco X4

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Premier 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Vivo

iQOO 8

iQOO 8 Pro

iQOO 9

iQOO 9 Pro

iQOO 9 SE

iQOO 9T

iQOO Neo 6

iQOO Z5

iQOO Z6

iQOO Z6 5G

iQOO Z6 Lite 5G

iQOO Z6 Pro

Vivo T1 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T1x

Vivo V23 5G

Vivo V23 Pro

Vivo V23e 5G

Vivo V25

Vivo V25 Pro

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

Oppo

Oppo A77 5G

Oppo A78

Oppo A96

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Trouver X5

Oppo Trouver X5 Lite

Oppo Trouver X5 Pro

Oppo Trouver N2

Oppo Trouver N2 Flip

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Realme

Realme 9 4G

Realme 9 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro+

Realme 9i 4G

Realme 9i 5G

Realme 10

Realme 10 5G

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 10s

Realme C35

Realme GT 2

Realme GT Neo 2 5G

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

Realme GT2 Pro

Realme Narzo 50

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

Realme Narzo 50A Premier

Realme Narzo 50i Prime

Realme Q5

Realme Q5 Pro

Realme Q5i

OnePlus

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus 11

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord N20

Motorola (Lenovo)

Lenovo ThinkPhone

Motorola Edge (2021) (Motorola Edge 20 en dehors des États-Unis)

Motorola Edge (2022) (Motorola Edge 30 en dehors des États-Unis)

Motorola Edge + (2022) (Motorola Edge 30 Pro en dehors des États-Unis)

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola MotoG 5G 2022

Motorola Moto G Stylus 5G 2022

Motorola Moto G42

Motorola Moto G52

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G82 5G

Motorola Razr (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge Plus (2022)

Sony

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia Pro

Sony Xperia Pro-I

🧁 Quel est le nom de code d’Android 14 ?

Comme toujours, la nouvelle mise à jour d’Android aura son nom propre ici : Upside Down Cake. Soit gâteau renversé dans la langue de Molière. Tradition oblige, cette version se base sur le nom d’un gâteau, Android 13 portait le nom de Tiramisu. Malgré tout, ces noms de code ne sont plus utilisés pour le marketing depuis Android 10.

Maintenant que la mise à jour est disponible, tout le monde peut profiter d’Android 14. Certains utilisateurs se demandent peut-être comme installer cette nouvelle version. Pas de souci à vous faire, la manipulation est très simple et nous allons vous l’expliquer.

Rendez vous dans les paramètres de votre smartphone

Puis cliquez sur la partie “Système”

Va alors apparaître une case “Mise à jour système”

Appuyez dessus et suivez les instructions

Et voilà, vous allez pouvoir, dès à présent, profiter d’Android 14 !

🤖 L’accès aux magasins d’applications alternatifs facilité

Désormais, Google facilite l’accès aux app stores alternatifs. Par le passé, les magasins d’applications tiers sur Android ne sont pas vraiment compétitifs face à Google Play, et ce n’est pas seulement à cause de leur sélection d’applications.

Les magasins d’applications pré-installés par les fabricants de certains modèles de smartphones avaient plus de possibilités que les stores indépendants. Mais avec la mise à jour d’Android 12, cela avait commencé à changer. Ainsi, il était permis aux applications en provenance de stores alternatifs de réaliser des mises à jour sans avoir besoin de l’intervention de l’utilisateur.

Android 14 va plus loin en permettant aux magasins d’applications tiers de vérifier si certaines conditions sont remplies avant de procéder à la mise à jour automatique d’une application. Par exemple, un magasin d’applications peut suspendre les mises à jour s’il découvre que l’application est en train d’interagir avec l’utilisateur à son insu.

Il faut rappeler que cette annonce suit celle d’Apple sur le même sujet. En octobre 2022, Google avait été épinglé par la Commission de la concurrence indienne pour sa position dominante sur sa plateforme Android. Une meilleure expérience de mise à jour devrait inciter plus de personnes à utiliser ces boutiques tierces en lieu et place du traditionnel Play Store.

📷 Android 14 : de nouvelles options de confidentialité pour les photos

Comme sous iOS, Android 14 permet de sélectionner les photographies et vidéos auxquelles ont accès vos applications. Vous pouvez choisir entre l’autorisation d’accéder à l’ensemble de votre galerie ou à des fichiers que vous avez sélectionné au préalable. Il est aussi possible de bloquer l’accès à tous vos fichiers. De quoi améliorer la sécurité des utilisateurs et des données privées.

🔒 Android 14 : les mises à jour obsolètes seront bloquées

Concernant les boutiques d’applications tierces, la firme de Mountain View resserre la vis autour des fichiers APK. Il sera toujours possible d’installer ces fichiers mais tous ceux que le système considère comme obsolètes seront dorénavant bloqués.

Ce qui signifie qu’il est désormais impossible d’installer à partir de magasins tiers d’anciennes versions d’applications. D’autre part, les applications pré-installées, ou bloatware, souvent inutiles et pas vitales pour le smartphone peuvent être supprimées.

📡 Android 14 : un SOS d’urgence par satellite comme l’iPhone 14

https://www.youtube.com/watch?v=axBoXyzqpHg&ab_channel=AppleFrance

Comme avec l’iPhone 14, la firme de Mountain View a mis en place le système d’appel d’urgence par satellite, qui permet de contacter les secours sans avoir accès à du réseau ou du Wi-Fi. Il est aussi possible d’envoyer des SMS de secours par satellite. Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plateformes et des écosystèmes de Google, explique :

« C’est fou de penser aux expériences des utilisateurs pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé le G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G et le WiFi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool ! Nous sommes impatients d’aider nos partenaires à intégrer tout cela dans la prochaine version d’Android ! ».

❌ La fin des applications KillBackgroundProcesses sous Android 14

Si vous avez Speed Booster ou Task Killer sur votre smartphone, Google y mettra fin. Ces applications conçues pour améliorer les performances en supprimant les processus d’arrière-plan font plus de mal que de bien, dans les faits. En réalité, Android sollicite des ressources pour redémarrer ces processus.

Android 14 bloque donc les applications qui utilisent l’API KillBackgroundProcesses, Google prenant le soin au passage de préciser qu’il est « impossible pour une application tierce d’améliorer la mémoire, la puissance ou le comportement thermique d’un smartphone ».

Si une application utilise cette API, le message d’erreur suivant s’affichera : « Invalid packageName : com.example.anotherapp » car KillBackgroundProcesses n’a plus le droit d’influencer « le cycle de vie des processus d’autres applications ».

🫵 Android 14 : le retour en arrière prédictif

Il y a également le retour en arrière prédictif. Ce dernier permet d’effectuer un geste intuitif pour obtenir un aperçu de l’écran précédent et choisir si vous souhaitez y revenir ou non. Concrètement, on peut annuler le retour à l’écran précédent alors que notre geste a commencé. Par rapport à Android 13 où vous ne saviez pas où le geste de retour allait vous emmener, il s’agit d’une belle amélioration.

💻 Android 14 : transformer votre smartphone en webcam

On parle aussi du « DeviceAsWebcam » qui, comme chez Apple, permet d’utiliser son smartphone comme webcam. Un ajout utile pour ceux qui possèdent un ordinateur avec une camera de faible qualité. Cela coûtera d’ailleurs sûrement moins cher que d’investir dans une webcam haut de gamme.

Mais à l’inverse du service proposé sur l’iPhone qui ne fonctionne qu’entre les appareils iOS et macOS, le « DeviceAsWebcam » ne doit souffrir d’aucunes limitations. Il est possible de directement brancher son téléphone par USB à son ordinateur. Cependant, rien ne remplacera la facilité d’utilisation d’une solution native.

Dans un autre domaine, Google a souligné que Android 14 se concentrera sur l’optimisation du système d’exploitation pour les grands écrans. La nouvelle mise à jour va proposer une meilleure prise en charge des smartphones à grand écran et en particulier ceux à écran pliable (comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 ou le OPPO Find N2 Flip).

D’un autre côté, on retrouve une fonction capable de cadrer directement votre visage lors des appels vidéos.

⚕️ Android 14 : de nouvelles fonctions santé

Du côté de la santé, l’application Health Connect va être installée nativement sur tous les smartphones. Celle-ci vise à centraliser vos données de santé, fitness et de remise en forme en provenance d’autres applications spécialisées, telles que Fitbit, Google Fit ou Samsung Health. Pour rappel, avant il fallait passer d’une application à l’autre pour obtenir tous les détails. Comme elle n’est pas installée de base (sauf pour les modèles récents le Google Pixel 8 et 8 Pro), beaucoup de personnes peuvent passer à coter.

En termes de lisibilité, il est maintenant possible d’agrandir les polices d’écritures jusqu’à 200%. Jusqu’à présent, le zoom était fixé à 130 % au maximum. Il est même possible de régler la fonction loupe directement depuis les paramètres. Il est même possible de garder cette dernière à l’écran tout en passant d’une application à l’autre. Une nouveauté bienvenue pour toutes les personnes malvoyantes ou même âgées.

🔐 Android 14 renforce la sécurité

Android 14 propose des optimisations en matière de sécurité. En plus des traditionnelles améliorations du système dans son ensemble pour lutter contre les malwares, d’autres modifications sont de la partie. On apprend ainsi que les applications ne ciblant pas le niveau d’API (interface de programmation d’application) d’Android 6.0 au minimum seront bloquées sur Android 14.

Pour continuer à les utiliser, il faut qu’elles soient déjà installées sur l’appareil avant la mise à jour. Ces améliorations doivent permettre d’accroître la protection contre les logiciels malveillants.

De manière similaire à iOS, il est possible de permettre aux applications d’avoir uniquement accès aux photos que l’on a sélectionnées dans notre galerie. Par le passé, elles avaient accès à toutes les photos présentes sur le smartphone.

🌡 Android 14 : vers des options plus personnelles

Dorénavant, des préférences régionales pourront être appliquées (les unités de température, le type de calendrier, le premier jour de la semaine, etc). Cela va faciliter la tâche des utilisateurs qui peuvent passer d’un paramètre régional à un autre ou qui peuvent avoir une préférence pour les unités spécifiques qu’ils souhaitent utiliser.

De même, il est possible de choisir la langue utilisée pour chacune des applications installées. Une API d’inflexion grammaticale qui prend en charge les langues telles que le français, l’allemand ou l’espagnol a également été ajoutée. Avec Android 14 les utilisateurs peuvent personnaliser l’écran de verrouillage mais seulement avec des raccourcis imposés.

🪫 Android 14 améliore-t-il l’autonomie de la batterie ?

L’autonomie sur un smartphone est un sujet essentiel. Sur ce point, Google a confirmé l’arrivée d’un mode économie d’énergie extrême. Celui-ci permet d’assombrir le fond d’écran et d’ajouter un nouvel effet de surbrillance aux icônes. Un moyen de prolonger l’autonomie, ce qui n’est pas du luxe. Enfin, même si vous êtes à court d’autonomie, il est désormais possible de géolocaliser son smartphone même s’il est éteint.

👀 Android 14 : le clonage d’application

Google va vous permettre de cloner facilement des applications installées. Avec Android 14, vous pourrez utiliser deux comptes en même temps et sur une même application. Un ajout intéressant si vous utilisez une même application avec des comptes différents. Actuellement, il faut faire appel à des applications tierces pour arriver à vos fins.

👋 Est-ce qu’Android Beam est toujours disponible ?

Obsolète depuis Android 10, Google a définitivement supprimé Android Beam d’AOSP (Android Open Source Project qui correspond à la version Android développée par Google sans aucune personnalisation). Sa fonction était de connecter deux appareils afin de démarrer facilement un transfert de données.

Cela ne devrait pas avoir trop de conséquences puisque « Nearby Share » propose déjà le même service. Mais, bien que la plupart des utilisateurs ne soient pas concernés, il y a tout de même un problème. Le partage à proximité repose sur Google Mobile Services, ce qui signifie que Google a essentiellement retiré une fonctionnalité d’AOSP. Ce qui signifie que les fabricants qui ne font pas ou ne peuvent pas faire partie, comme Huawei des accords de licence Google pour GMS manqueront une fonctionnalité.

Cependant, rien n’empêche les constructeurs de développer leurs propres applications de partage. Mais c’est le service d’Android qui devrait avoir le fonctionnement le plus optimal.

🎥 Android 14 : le Codec AV1 est-il obligatoire ?

Google met depuis longtemps en avant l’utilisation du codec de compression vidéo AV1. Et cela va s’accélérer avec Android 14, rapporte le développeur Mishaal Rahman. Il s’agit d’un codec gratuit et développé par Open Media, une organisation à but non lucratif dont font partie Google, Netflix, Amazon et d’autres géants du secteur. C’est un support d’avenir et avec cette nouvelle mise à jour, cette fonction est supportée nativement.

Jusqu’à présent, son utilisation dépendait du bon vouloir des fabricants de smartphones. On ne sait pas encore si tous les appareils devront adopter l’AV1 ou si uniquement les nouveaux smartphones et tablettes avec Android 12 pré-installé seront concernés.

📺 Android 14 : le partage d’écran amélioré

Le développeur Mishaal Rahman explique que Android 14 va fortement améliorer le menu des intentions (nom du système de partage d’écran sur Android). Jusqu’à présent, son utilisation était différente d’une application à l’autre et particulièrement incohérente. Google a donc décidé d’uniformiser son fonctionnement avec la nouvelle mise à jour.

La marque va déplacer le code du système de partage vers un module actualisable, ce qui limitera également le nombre de personnalisations appliquées par les différentes marques.

♿ Android 14 : une meilleure protection des utilisateurs handicapés

Android 14 Beta 1 a proposé une limitation des données sensibles accessibles par les applications. Cette nouveauté permet d’éviter les faux pas chez les utilisateurs en situation de handicap comme l’envoi d’argent ou l’affichage de mots de passe en clair. En empêchant les applications d’accéder à ces éléments, les erreurs sont réduites pour ces utilisateurs fragiles.

Il y a également une des améliorations à destination des personnes malentendantes. Il est désormais possible de relier un smartphone avec un appareil d’aide auditive. De même, il est possible de remplacer les sonneries pour les messages et les appels par des flash lumineux.

👉 Une navigation plus simple sous Android 14

La navigation gestuelle s’améliore également avec un affichage optimisé. Par exemple, la flèche de retour est bien plus grande et précise. Par ailleurs, le logo du mode silencieux obtient un nouveau design bien plus lisible. A noter aussi l’arrivée d’une nouveauté bien pratique. Votre smartphone se déverrouille automatiquement quand vous saisissez le code PIN correct (à condition qu’il soit composé de 6 chiffres au moins). Vous n’aurez donc plus besoin d’appuyer sur « Entrée » après avoir entré le code. D’ailleurs, Google conseille désormais d’utiliser des codes PIN à 6 chiffres pour plus de protection.

Le copier-coller a également le droit à une mise à jour. Pour faire court, vous pouvez déplacer le contenu copié vers une autre application grâce à une nouvelle manipulation intuitive façon glisser-déposer.

Android 14 a introduit la fonctionnalité Ultra HDR (mais aussi le classique HDR). Celle-ci permet à Google Photos (et aux autres applications compatibles) d’afficher des images fixes avec une gamme bien plus large de luminosité et de couleurs. Vos clichés gagneront ainsi en réalisme. Certains smartphones Galaxy seront toutefois privés de cette fonctionnalité novatrice.

D’un autre côté, il vous est désormais possible de générer des images (ou des fonds d’écran) grâce à un système d’IA générative via du texte. De quoi laisser libre court à son imagination. Une nouveauté assez discrète, mais plus que bienvenue.

📶 Android 14 : quelles sont les autres nouveautés ?

Voici les autres innovations attendues sur Android 14 :

L’introduction d’un réseau comparable à TousAntiCovid pour retrouver vos appareils perdus.

Le mode écran partagé s’améliore, les utilisateurs pourront enregistrer des paires d’applications afin de les afficher simultanément sur l’écran.