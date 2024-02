Les nouveaux écouteurs FreeBuds Pro 3 Huawei sont déjà à prix réduit chez Amazon

Sur le marché depuis quelques mois, cette troisième génération des FreeBuds Pro de la marque Huawei bénéficie d’une vente flash chez Amazon. Actuellement, sur le site du géant américain, ils passent à 189 € au lieu de presque 200 €. Voici plus bas, toutes les informations nécessaires pour ne pas passer à côté.

FreeBuds Pro 3 Huawei : ses écouteurs à l’excellente résolution sont à bas prix

Alors que les soldes d’hiver se terminent bientôt, il est encore temps de profiter des bonnes promotions chez Amazon. Ainsi, actuellement, ce sont les écouteurs FreeBuds Pro 3 qui sont à prix bas chez le géant américain. Ils passent donc à 189 € au lieu de presque 200 €, c’est donc une offre promotionnelle à ne pas rater. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Ces écouteurs sans fil de la marque Huawei proposent quelques améliorations par rapport au modèle précédent qui vont certainement vous plaire. En effet, ils possèdent une qualité sonore supérieure grâce à un nouveau système acoustique à deux voies, un facteur rare à prendre en compte pour des écouteurs à ce tarif.

Sachez également que ce sont des écouteurs confortables, qui tiennent correctement dans l’oreille et qui sont équipés de l’option réduction de bruit active. A noter aussi que les sportifs les apprécieront tout particulièrement car ils sont certifiés IP54 et donc résistants à la poussière, à l’eau et à la transpiration.

L’autonomie n’est pas son point fort puisque vous pourrez tenir seulement 4 heures, il faudra ensuite penser à recharger grâce au boitier inclus. Heureusement la recharge rapide en seulement 40 minutes permettra d’améliorer ce point faible des écouteurs FreeBuds Pro 3 de Huawei.

