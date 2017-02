La NES Mini peut maintenant lancer les jeux SNES, Game Boy et Megadrive

La NES Mini de Nintendo continue, une fois de plus, d’étendre ses possibilités grâce aux recherches de quelques hackers particulièrement motivés. Il y a peu, ceux-ci ont trouvé un moyen de faire entrer la totalité de la ludothèque de la NES dans la console, qui propose à l’origine 30 jeux seulement. Désormais, la petite console est également capable de lire les jeux d’autres plateformes, comme la Super Nintendo, la Game Boy et même la Megadrive de Sega.



Après avoir vu son système modifié pour accueillir n’importe quel jeu de la NES, après avoir été exploitée pour stocker tous les jeux de la console en une fois, la NES Mini s’ouvre donc vers d’autres horizons. Certains hackers sont parvenus à tout simplement lancer le programme RetroArch, un logiciel d’émulation capable de supporter de nombreux systèmes. Pour l’instant, la Megadrive, la Super NES et la Game Boy semblent être les trois seules consoles a avoir été lancées via l’émulateur, mais RetroArch étant capable de supporte un très grand nombre de systèmes, gageons que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres machines fassent leur apparition sur la petite console.



La NES Mini devient de plus en plus polyvalente, et se rapproche de plus en plus de différents projets lancés bien avant elle, et qui utilisent pour la plupart des Raspberry Pi en guise d’ordinateur. Une version spéciale de RetroArch, baptisée RetroPie, a même été créée spécialement pour ces petits ordinateurs à tout faire.



