Galaxy A56 5G pas cher : où acheter ce smartphone sans se ruiner ?

Comme tous les ans la série Galaxy A de Samsung fait partie des meilleures ventes. Pas étonnant, il aligne des caractéristiques empruntées aux modèles haut de gamme des générations précédentes et affiche un prix 2 à 3 fois moins élevé.

Au lancement du Galaxy A56 5G en mars 2025, Samsung proposait de doubler la capacité de stockage gratuitement et cette caractéristique est toujours d’actualité. Ainsi sur le site du constructeur que l’on choisisse la version 128 Go ou la version 256 Go, il est vendu pour 449€ (dans ces conditions on ne voit pas bien qui aurait intérêt à choisir la version à 128 Go). Il est proposé dans 4 couleurs : Gris, Graphite, Vert sauge et Rose.

Acheter sur le site de Samsung présente donc peu d’intérêt sauf peut-être pour ceux qui auront capitalisé des points (Samsung Rewards) ou qui souhaitent profiter de l’offre de reprise surtout si votre vieux téléphone est un Samsung.

💰 Où acheter le Galaxy A56 5G au meilleur prix ?

Il existe beaucoup d’autres choix que le site de Samsung, mais dans tous les cas la différence entre la 128 et la 256 Go reste très limitée. Cela peut donc vraiment valoir la peine d’investir quelques dizaines d’euros de plus et de profiter d’un stockage plus confortable. On peut trouver les 2 versions pour moins de 300 euros (ou parfois légèrement plus, les prix bougeant régulièrement).

Samsung Galaxy A56 5G (256 Go) € Samsung Galaxy A56 5G (256 Go) 293€

AliExpress 293€

Amazon 337€

Cdiscount 341€

Samsung Galaxy A56 5G (128 Go) € Samsung Galaxy A56 5G (128 Go) 277€

AliExpress 277€

Amazon 290.50€

Cdiscount 299€

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A56 5G ?

Le Galaxy A55 avait un peu déçu, tant il présentait peu de nouveautés comparées au A54 qui est toujours disponible à la vente. Mais le Galaxy A56 5G fait oublier ce débat. L’écart de prix avec ses prédécesseurs n’est pas très important (et parfois même nul), il serait donc dommage de ne pas profiter des améliorations embarquées dans cette version 2025.

C’est notamment la luminosité de l’écran qui fait un grand bond en avant et permet un affichage clair même en pleine luminosité sur l’écran de 6,7 pouces Super Amoled Full HD+ (définition de 1080 x 2340 pixels, soit une résolution de 385 ppp).

Son design s’améliore et gagne en finesse. Il fait appel à des matériaux premium comme le verre Gorilla Glass Victus+ (sur les 2 faces) et un cadre en métal brossé.

La puissance passe elle aussi un niveau supérieur ce qui permet de jouer sans problème y compris à des jeux exigeants. Certes au bout d’un moment il chauffe un peu mais rien de rédhibitoire.

Côté photo, le Galaxy A56 5G est équipé d’un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur de 5 Mpx. Les optimisations logicielles de Samsung fonctionnent bien dans la plupart des cas et les résultats obtenus sont très satisfaisants. C’est en basse lumière qu’il pèche un peu.

Sa batterie de 5000 mAh lui permet de tenir 2 jours sans aucun problème, un des meilleurs résultats sur un smartphone de cette catégorie.

Il est équipé d’Android 15 avec One UI 7, l’interface maison de Samsung. Il est certifié IP67 et profite de six ans de mises à jour. Son indice de réparabilité est de 8,4/10.