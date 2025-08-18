ChatGPT-5 bientôt disponible nativement sur iPhone

L’intégration de ChatGPT-5 dans iOS s’annonce comme une avancée majeure, autant pour les utilisateurs que pour Apple, qui cherche à rattraper son retard dans le domaine de l’intelligence artificielle. Mais il faudra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir en profiter pleinement.

ChatGPT-5 s’invite dans iOS pour renforcer Siri et Apple Intelligence

Apple a confirmé que la dernière version de ChatGPT sera bientôt intégrée directement dans iOS. Les utilisateurs devront cependant patienter un peu, car cette nouveauté n’arrivera qu’à la rentrée. Pour l’instant, même si iOS 26 est disponible en version bêta, la firme préfère attendre avant d’ajouter GPT-5.

Selon les informations partagées par Apple au site 9to5Mac, l’intégration devrait coïncider avec la sortie officielle des nouveaux systèmes d’exploitation, prévue en septembre, sans doute autour du 9.

ChatGPT n’est pas imposé sur iOS : à chacun de choisir

Présentée le 7 août, cette nouvelle version de ChatGPT marque une étape importante. GPT-5 apporte plusieurs améliorations notables : un fonctionnement plus fluide grâce à un système unifié, moins d’erreurs et d’hallucinations dans les réponses, ainsi qu’un élargissement de ses capacités. Désormais, le modèle peut générer non seulement du texte, mais aussi des images, du code et même de la vidéo.

L’arrivée de ChatGPT sur iOS ne sera pas imposée aux utilisateurs. Il s’agira d’une option que chacun pourra activer ou non. Apple compte sur cette intégration pour renforcer son offre d’intelligence artificielle, en particulier Siri et les services regroupés sous le nom d’Apple Intelligence. L’idée est de combler le retard pris par l’assistant d’Apple face à la concurrence, qui mise déjà beaucoup sur l’IA avancée.

Toutes les nouveautés ne seront cependant pas accessibles à tout le monde. Comme souvent, certaines fonctions d’Apple Intelligence, dont l’outil Visual Intelligence, seront réservées aux modèles les plus récents d’iPhone. Apple suit ainsi une stratégie habituelle : proposer ses innovations les plus exigeantes sur les appareils de dernière génération, afin d’assurer une expérience fluide et inciter à l’achat des nouveaux modèles.