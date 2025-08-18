Labubu : la peluche que tout le monde s’arrache… mais qui pourrait cacher un vrai danger

Le Labubu connaît un succès fulgurant depuis son lancement, séduisant aussi bien les enfants que les collectionneurs à travers le monde. Toutefois, derrière cette popularité grandissante, la vigilance reste de mise.

Attention aux copies Labubu qui menacent vos enfants

Depuis quelques mois, une petite peluche au look particulier fait fureur partout dans le monde : le Labubu. Avec ses grandes oreilles de lapin et son sourire de dents pointues, ce jouet est devenu l’accessoire incontournable de l’été 2025. Qu’il s’agisse de l’Asie, de l’Europe ou encore de l’Amérique, difficile d’échapper à cette mode qui s’est propagée à une vitesse impressionnante.

Le succès a vraiment décollé en 2024 quand Lisa, membre du groupe de K-Pop Blackpink, a été aperçue avec un Labubu accroché à son sac. Rapidement, d’autres célébrités l’ont imité et les ventes ont explosé. Les magasins spécialisés de Pop Mart ne désemplissent plus. Enfants, adolescents et même adultes se pressent pour tenter d’obtenir cette peluche à la fois étrange et attendrissante.

Derrière cet engouement se cache un revers inquiétant

Au Royaume-Uni, le conseil du Lincolnshire a publié un avertissement officiel concernant une imitation dangereuse du jouet : le Lafufu. Cette version contrefaite, souvent vendue à moindre coût, pose de sérieux problèmes de sécurité. Fabriquée sans respecter les normes britanniques, elle présente des finitions très fragiles. Des parties comme les yeux, les mains et les pieds peuvent se détacher facilement. Pour les jeunes enfants, cela représente un risque d’étouffement.

Ron Shepherd, conseiller du Lincolnshire Council, a appelé les consommateurs à redoubler de vigilance : « Nous demandons aux familles de vérifier leurs achats et de signaler tout produit suspect. Ces copies envahissent le marché et peuvent mettre en danger les plus petits. »

Les autorités locales ont confirmé que ces jouets illégaux circulaient désormais dans plusieurs régions du pays. Elles poursuivent leur travail pour retirer du marché tout article non conforme. Même si ces contrefaçons attirent par leur prix plus bas que l’original, elles peuvent être dangereuses. La prudence est donc de mise.

Face à ce problème, Pop Mart, le distributeur officiel du Labubu, a réagi fermement. L’entreprise a lancé plusieurs actions en justice contre des revendeurs accusés de commercialiser ces copies. Aux États-Unis, une plainte a même été déposée contre l’enseigne 7-Eleven pour avoir vendu des produits frauduleux.

Source : Closer Mag