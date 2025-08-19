Après la machine à laver, découvrez désormais un robot humanoïde capable de vous aider à plier le linge.

Crédit : Figure

Un robot humanoïde débarque pour vous aider à plier le linge

Les appareils électroménagers ont déjà changé notre quotidien en nous débarrassant de nombreuses tâches répétitives. Mais une nouvelle étape pourrait bientôt être franchie avec l’arrivée des robots humanoïdes, capables d’assumer des corvées plus complexes, comme plier le linge. Cette technologie n’est pas encore présente dans nos foyers, mais plusieurs entreprises travaillent activement sur le sujet. Parmi elles, la startup américaine Figure attire particulièrement l’attention.

Il y a quelque temps, une vidéo avait déjà fait parler d’elle. On y voyait un robot de Figure lancer une machine à laver chez Brett Adcock, le fondateur de l’entreprise. Aujourd’hui, une nouvelle démonstration vient d’être publiée, où l’on découvre cette fois le robot en train de plier soigneusement des vêtements.

Selon la société, cette prouesse repose sur la même base technologique utilisée pour les applications logistiques, mais adaptée aux besoins domestiques. Brett Adcock a d’ailleurs souligné que c’était la première fois qu’un robot humanoïde parvenait à plier du linge grâce à un réseau neuronal.

Today we unveiled the first humanoid robot that can fold laundry autonomously



Same exact Helix architecture, only new data pic.twitter.com/0iEToKfETD — Figure (@Figure_robot) August 12, 2025

La corvée du linge bientôt terminée grâce à ce robot intelligent

À première vue, plier une serviette ou un t-shirt peut sembler banal pour un humain. Pourtant, pour une machine, c’est un véritable défi. Le textile est souple, change constamment de forme et ne reste jamais stable. Un mauvais geste suffit pour que le tissu glisse ou s’emmêle. Réussir cette tâche nécessite donc bien plus qu’une simple reconnaissance visuelle. Le robot doit être capable de contrôler finement ses doigts, d’ajuster ses mouvements à la seconde près, de lisser les surfaces et de repositionner le tissu en fonction des imprévus.

Si Figure parvient à relever ce défi, c’est parce que ses robots sont pensés pour être polyvalents. À l’origine, ils ont été conçus pour les environnements industriels, mais leur architecture peut être adaptée à d’autres usages, comme les travaux domestiques.

Évidemment, Figure n’est pas seule sur ce marché

Tesla, avec son robot Optimus, avance sur la même voie, en visant aussi bien les usines que les foyers. La concurrence entre ces acteurs laisse entrevoir une course à l’innovation, avec la promesse de robots capables de prendre en charge aussi bien des tâches de production que des corvées ménagères.

Source : Presse Citron