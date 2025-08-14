Hello Mario : le jeu d’éveil pour enfants arrive sur Switch et mobile

Nintendo prépare une nouvelle étape pour sa célèbre mascotte Mario, en ciblant cette fois les tout-petits. Après plus de 40 ans à être une figure emblématique du jeu vidéo, le plombier moustachu va accompagner les enfants dès le plus jeune âge.

© Nintendo

Et si Mario devenait le héros préféré des tout-petits ?

En l’absence d’un Nintendo Direct traditionnel, la société japonaise surprend avec un projet original. Mario ne sera plus seulement un héros de jeux vidéo, mais aussi une figure présente dans la vie des bébés et des jeunes enfants, à l’instar de certains personnages de dessins animés populaires.

Pour cela, Nintendo lancera une gamme de produits appelée My Mario, qui comprendra des jouets, des vêtements, mais aussi un livre et une série en stop motion dédiée aux plus petits. Parmi ces nouveautés, un jeu vidéo d’éveil gratuit, baptisé Hello Mario, sera disponible dès le 26 août 2025. Ce jeu pourra se jouer sur Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS 15 et Android 6.0 minimum).

Un jeu Mario pour bébés ? Voici ce qu’il faut retenir

Hello Mario s’inspire du menu d’accueil de Super Mario 64. Dans cette application, les enfants pourront interagir avec le visage animé de Mario, qui réagit à leurs gestes. Ce concept simple promet de divertir à la fois les enfants et leurs parents.

Le même principe sera utilisé dans un livre physique inclus dans la gamme My Mario. Nintendo proposera également des blocs en bois décorés avec des personnages et objets du Royaume Champignon. Ces blocs pourront aussi servir d’Amiibo dans certains jeux compatibles, ce qui ajoute une dimension ludique supplémentaire.

A lire > Super Mario Bros. le film 2 a une date de sortie et c’est dans plusieurs années

Quand le jeu sera-t-il disponible en France ?

Pour le moment, ces produits seront d’abord disponibles uniquement au Japon, dans les boutiques Nintendo de Tokyo, Osaka et Kyoto, à partir du 26 août 2025. Un lancement international est prévu en 2026, mais la date précise n’est pas encore annoncée.

Concernant le jeu Hello Mario, Nintendo n’a pas encore confirmé s’il sera accessible dans le monde entier dès sa sortie. Il faudra donc patienter jusqu’à la fin du mois d’août pour en savoir plus.

Voici quelques prix annoncés au Japon, convertis en euros pour donner une idée :

Set de blocs en bois Mario (3 pièces) : environ 17 €

Set de blocs Mario et amis (30 pièces) : environ 116 €

Livre Hello Mario : environ 10 €

Il est important de noter que les prix en Europe seront probablement plus élevés, à cause des différences de change.

Source : Journal Du Geek