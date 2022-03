1 seconde pour charger un jeu PC ? C’est possible, selon le développeur de Forspoken

Les temps de chargement des jeux PC vont progressivement se réduire. La semaine dernière, Microsoft a intégré DirectStorage à Windows pour charger les jeux encore plus rapidement. Cette technologie de stockage a déjà fait ses preuves sur les Xbox Series. Microsoft estime qu’elle marque le début d’une « nouvelle ère des temps de chargement rapides et de mondes détaillés dans les jeux PC en permettant aux développeurs d’utiliser pleinement la vitesse des derniers périphériques de stockage ».

Temps de chargement de Forspoken sur PC – Crédit : Luminous Productions

Suite à cette annonce, Luminous Productions qui est le développeur de Forspoken a confirmé que les temps de chargement d’une seconde sont une réalité. Forspoken est un jeu d’action-RPG édité par Square Enix qui sortira le 11 octobre 2022 sur PlayStation 5 et sur PC.

Certaines scènes de Forspoken peuvent se charger en 1 seconde avec DirectStorage et un SSD M.2 NVMe

À l’occasion de la GDC 2022 (Game Developers Conference), Teppei Ono qui est le directeur technique de Luminous Productions a déclaré que certaines scènes de Forspoken se chargeront en 1 seconde seulement sur PC. Bien entendu, vous devrez avoir un PC équipé d’un SSD M.2 NVMe capable d’une vitesse de lecture de 5 000 mo/s au minimum.

Toutes les scènes de Forspoken ne se chargeront pas en une seconde. Celles présentées par Teppei Ono lors du GDC se chargeaient à 1,7 seconde dans le meilleur des cas. Par exemple, une scène qui se charge en 1,9 seconde avec DirectStorage et un SSD M.2 NVMe se charge en 3,7 secondes avec un SSD SATA et en 21,5 secondes avec un HDD. Dans les trois cas, DirectStorage était activé. Sans DirectStorage, la scène se charge en 2,4 secondes avec un SSD M.2 NVMe, ce qui n’est pas non plus une énorme différence. Vous pouvez retrouver des exemples de temps de chargement de Forspoken dans la vidéo ci-dessous partagée par Luminous Productions.

Les bottlenecks du CPU limitent les temps de chargement sur PC, même avec DirectStorage

Comme Teppei Ono l’a précisé, DirectStorage n’apporte pas de grandes améliorations aux HDD. « Ces disques durs ne fournissent pas le résultat escompté en raison des limitations de performances matérielles », a-t-il déclaré. DirectStorage augmente les vitesses de transfert de données sur les SSD, mais ce n’est pas encore une révolution. Avec DirectStorage, « les entrées/sorties ne sont plus un bottleneck pour les temps de chargement », selon Teppei Ono. Néanmoins, il faudra aussi supprimer les autres bottlenecks (goulots d’étranglement) du CPU pour atteindre des temps de chargement encore plus rapides.

Pour le moment, la plupart des jeux PC ne profitent pas des SSD NVMe comme Forspoken le fait, a expliqué Teppei Ono. Beaucoup de jeux ont encore des temps de chargement supérieurs à 10 secondes sur PC.

Source : The Verge