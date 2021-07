DirectStorage : la nouvelle technologie de stockage de Microsoft ne sera finalement pas exclusive à Windows 11

DirectStorage est l’une des trois grandes nouveautés de Windows 11 en matière de jeux vidéo. La promesse de DirectStorage est de rationaliser le traitement des données de jeu, en tirant parti du matériel de stockage moderne de nos PC de jeu.

Windows 11 – Crédit : Microsoft

Fonctionnant de manière similaire à l’architecture Velocity des consoles Xbox Series X et S, DirectStorage améliore les temps de chargement des jeux sur DirectX 12 en permettant aux données du jeu d’être transférées directement d’un SSD NVMe vers le GPU, contournant ainsi le CPU. Il supprime donc essentiellement l’intermédiaire du processeur tout en libérant votre CPU pour d’autres tâches.

L’objectif de DirectStorage est donc de contourner le CPU et de charger directement les ressources sur la carte graphique, ce qui permet non seulement d’utiliser la puissance des disques SSD NVMe pour accélérer la diffusion des textures et les temps de chargement, mais aussi d’améliorer légèrement les performances. On s’attend donc à ce qu’elle permette d’augmenter les images par seconde sur les jeux compatibles.

Microsoft DirectStorage sera aussi disponible sur Windows 10

Microsoft a donné quelques détails sur la compatibilité. À savoir, DirectStorage sera pris en charge sur Windows 10, mais vous ne bénéficierez pas de l’expérience complète. D’après Microsoft, « Sur Windows 11, il s’agit d’une pile de stockage du système d’exploitation mise à niveau qui débloque tout le potentiel de DirectStorage, et sur Windows 10, les jeux bénéficieront toujours de l’utilisation plus efficace de la pile de stockage du système d’exploitation existant. ».

Vous n’aurez donc pas besoin de passer au nouveau système d’exploitation pour utiliser la nouvelle technologie. Cependant, celle-ci sera beaucoup plus rapide et optimisée sur Windows 11 que sur Windows 10. D’après Microsoft, les jeux compatibles avec DirectStorage fonctionneront mieux, même sur des PC dotés d’un matériel de stockage plus ancien. Elle ne sera pas réservée aux SSD, puisque les disques durs devraient également être compatibles.

La prise en charge de DirectStorage sur Windows 10 est une bonne nouvelle pour ceux qui ne disposent pas de la configuration minimale pour passer à la nouvelle version. Il vous sera possible de rester sur Windows 10 jusqu’à sa mort programmée en 2025. Cela signifie également que les éditeurs devraient être davantage incités à tirer parti de la technologie dans leurs jeux. En effet, un public plus large signifie plus de raisons de l’utiliser.

Source : Microsoft