100 millions de mots de passe compromis : comment vérifier si vous êtes concernés

La sécurité sur Internet concerne tout le monde et un mot de passe fort représente l’une des meilleures défenses contre le piratage. Cependant, les fuites de données restent un risque et l’une d’entre elles, récemment révélée, est particulièrement préoccupante.

©Mohamed Hassan via Pixabay

Les mots de passe sont des outils censés renforcer la confidentialité sur le web et protéger les données personnelles des utilisateurs. Malheureusement, ils sont souvent victimes de failles de sécurité, pouvant entraîner d’importantes fuites de données.

La dernière en date est particulièrement conséquente, touchant pas moins de 100 millions de mots de passe. Cette information, relayée par la plateforme de cybersécurité “Have I Been Pwned“, concerne donc un nombre significatif d’utilisateurs.

Dans un article de blog, il est mentionné que 71 millions d’adresses e-mail ont également été divulguées. Ces chiffres impressionnants pourraient effrayer n’importe qui. Cependant, dans le même article, l’auteur, Troy Hunt, précise que cette fuite n’est pas nouvelle. Une bonne partie des données volées aurait déjà été compromise précédemment.

Plus de 33 millions de mots de passe récents sont compromis, le vôtre en fait-il partie ?

©Have I Been Pwned

Ainsi, ce ne serait qu’un tiers des adresses et des mots de passe qui se seraient récemment retrouvés dans la nature. Si cela peut quelque peu rassurer, la quantité de données confidentielles volées reste impressionnante.

Pour relativiser davantage, Troy Hunt suggère qu’une bonne partie des informations serait obsolète. En effet, ayant fuité il y a quelque temps, les mots de passe et les adresses e-mail pourraient ne plus être utilisés.

C’est précisément pour cette raison qu’il est conseillé de changer régulièrement de mot de passe. Une autre solution serait d’utiliser des méthodes d’identification alternatives, comme les clés d’accès adoptées récemment par Google. Pour s’assurer que son mot de passe ou son e-mail n’a pas été compromis, il suffit de se rendre sur le site de Have I Been Pwned et d’utiliser les outils mis à disposition.

Malheureusement, il semblerait que les utilisateurs soient trop laxistes, comme le montrent les mots de passe les plus utilisés en France en 2023. Ainsi, “123456” reste la combinaison numéro un dans le pays. Une catastrophe puisque ce mot de passe peut être déchiffré par un hackeur en moins d’une seconde.

Un mot de passe fort est crucial pour renforcer la sécurité de ses données personnelles

© Hive Systems

Il est crucial d’insister sur l’adoption de mots de passe forts. La technologie évolue rapidement et les moyens à la disposition des pirates pour subtiliser les données personnelles des usagers sont nombreux. Par exemple, une nouvelle IA, PassGan, est capable de craquer certains mots de passe en quelques minutes.

Pour assurer la sécurité de ses données, quelques conseils sont à suivre. Ils permettent de renforcer l’utilisation des mots de passe :

Abandonnez les mots de passe du type “123465” et “azerty”.

Utilisez un mot de passe long et complexe, avec des lettres minuscules, majuscules, des nombres et des caractères spéciaux.

Changez de mot de passe régulièrement.

Ne partagez jamais votre mot de passe avec un proche ou un inconnu.

Faites attention aux sites internet douteux et aux malwares.

En suivant ces recommandations, il est possible de naviguer sur Internet sans être préoccupé par la sécurité de son mot de passe. Ainsi, une combinaison de 18 caractères comprenant des nombres, des majuscules, des minuscules et des symboles prendra 26 trillions d’années à un pirate avant d’être trouvée.

TL;DR Une fuite de donnée à compromis 100 millions de mot de passe et 71 millions d’adresses e-mail.

Une grande partie aurait déjà fuité auparavant, mais un tiers de ces données serait récent.

Utiliser un mot de passe long et complexe est extrêmement important.

Source : Troy Hunt