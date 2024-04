« Vous êtes la cible d’une attaque » : avez-vous reçu cette alerte sur iPhone ? Vous n’êtes pas seul

Des alertes d’attaques au logiciel espion sur iPhone © Envato

Apple a récemment déclenché une vague d’alertes de sécurité informant les utilisateurs d’iPhone dans 92 pays qu’ils pourraient être ciblés par des logiciels espions mercenaires. Ces avertissements, envoyés le 10 avril 2024, marquent une intensification des efforts d’Apple pour contrer les cybermenaces sophistiquées visant des utilisateurs spécifiques.

Apple a averti des utilisateurs d’iPhone dans 92 pays qu’ils pourraient être la cible d’attaques par des logiciels espions

Si vous vous posez la question, oui, la France ferait a priori partie des 92 pays où Apple a envoyé des alertes aux utilisateurs d’iPhone. L’Inde serait particulièrement concernée : cette notification précise que les attaques « peuvent être particulièrement dangereuses » pour les personnes vivant dans des pays où la liberté d’expression est restreinte ou où les dissidents sont surveillés.

Si l’identité des assaillants et les pays touchés n’ont pas été révélés, le message d’alerte lui-même est sans équivoque : « Apple a détecté que vous êtes la cible d’une attaque par un logiciel espion mercenaire qui tente de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple ». L’avertissement souligne la nature ciblée de l’attaque, expliquant qu’elle vise probablement la victime « en raison de qui [elle est] ou de ce que [elle fait] ».

Ces notifications ne sont pas exceptionnelles. Apple en diffuse régulièrement depuis 2021, ayant déjà alerté des utilisateurs dans plus de 150 pays. On se souvient notamment des avertissements envoyés à des journalistes et des politiciens indiens en octobre dernier, suivis peu après par la découverte du logiciel espion Pegasus, développé par le NSO Group, sur les iPhone de journalistes indiens de premier plan.

Mais le timing de ces alertes Apple est intéressant, intervenant alors que de nombreux pays se préparent à des élections locales. Ces derniers mois, de nombreuses entreprises technologiques ont mis en garde contre la prolifération des tentatives d’ingérence électorale par des acteurs étatiques. Cependant, les alertes d’Apple ne font aucun commentaire explicite à ce sujet.

Soucieuse de préserver ses méthodes de détection, Apple a déclaré aux utilisateurs ciblés : « Nous ne sommes pas en mesure de fournir plus d’informations sur les raisons qui nous ont poussés à vous envoyer cette notification, car cela pourrait aider les créateurs de logiciels espions mercenaires à contourner nos systèmes. »

Pour détecter ces menaces ciblées, Apple s’appuie sur des informations internes de renseignement sur les menaces et des enquêtes. L’entreprise insiste sur le fait que ces notifications de menaces sont des « alertes à haute fiabilité », indiquant qu’un utilisateur a été ciblé individuellement par une attaque de logiciel espion mercenaire et doivent être prises très au sérieux.

Pensez à installer les dernières mises à jour iOS, utiliser un mot de passe fort et unique pour votre identifiant Apple et soyez prudent avec les liens et les pièces jointes que vous recevez. Plus d’informations ici.