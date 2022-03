12 logiciels pour tenir son PC à jour

Tenir à jour son PC, ce n’est pas seulement faire des petites mises à jour de temps en temps. C’est aussi supprimer les éléments indésirables ou inutiles, mettre à jour les pilotes et les logiciels, désinstaller proprement des applications… Bref, c’est prendre soin de son ordinateur pour le garder au top de ses performances le plus longtemps possible.

Et pour éviter de faire cette opération fastidieuse régulièrement et manuellement, des éditeurs de solutions logicielles ont eu la brillante idée de proposer des outils simples et pratiques pour le faire à votre place. D’ailleurs, ces outils sont tellement importants, qu’ils figurent désormais parmi la liste des fonctionnalités intégrées à certaines suites de sécurité. Car oui, tenir à jour son PC permet de résoudre des failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des malwares.

Voici une petite sélection de 12 logiciels, certains gratuits, d’autres payants, qui vous aident à tenir à jour votre PC avec efficacité et simplicité.

CCleaner

Le tout premier de notre sélection est CCleaner. Véritable couteau suisse du nettoyage et de l’optimisation de votre PC, il garantit non seulement sa bonne santé, mais gère aussi la désinstallation des programmes. Il établit en tout premier lieu un diagnostic de votre ordinateur déterminant tous les points importants à corriger et à optimiser en priorité. Ensuite, CCleaner vous propose d’effacer les cookies et les historiques de navigation, de supprimer les fichiers temporaires, de vider la corbeille, etc. Il dispose aussi d’autres fonctionnalités pour nettoyer la base de registre, qui représente tous les scripts édités pour effectuer une action sur votre ordinateur. Après ce nettoyage de printemps, CCleaner vous invite aussi à surveiller les applications qui se lancent au démarrage de votre PC et le ralentissent considérablement. Vous avez la possibilité de désactiver cette option de démarrage ou bien de désinstaller directement le logiciel en question.

CCleaner – Piriform

Advanced SystemCare Free

Advanced SystemCare est aussi un utilitaire complet destiné à réparer, protéger et optimiser votre ordinateur. C’est une solution tout-en-un qui offre aussi bien des fonctionnalités de sécurité contre les spywares et les adwares, que des outils de maintenance pour la base de registre, la recherche et la suppression de fichiers inutilisés ou de dossiers vides. Même la configuration système est passée au crible pour optimiser les performances de votre machine. Cette suite d’outils est disponible en version gratuite, mais aussi en version payante, offrant un module Software Health, chargé de mettre à jour les logiciels installés.

Advanced SystemCare – iObit

Glary Utilities

Toujours dans l’optique d’optimiser les performances de votre ordinateur, Glary Utilities est aussi un logiciel intéressant, car il intègre un système de maintenance en 1-Clic qui détecte les problèmes de registre, les raccourcis vides, les fichiers temporaires et les lenteurs au démarrage, et vous propose de les réparer en un seul clic. Bien entendu, les utilisateurs plus expérimentés pourront paramétrer eux-mêmes les options du logiciel dans les outils avancés. Ainsi, Glary Utilities s’adapte à tous les utilisateurs et propose même un abonnement payant avec plus de fonctionnalités pour les plus exigeants.

Glary Utilities – GlarySoft

Windows 10 Manager

Si vous disposez d’un ordinateur sous Windows 10, vous aurez peut-être besoin de Windows 10 Manager. Disponible en version de démonstration, cet utilitaire simplifie l’optimisation et la sécurisation de votre PC en répartissant les différentes fonctionnalités dans de grandes sections : Information, Optimizer, Cleaner, Customization, Security, Network et Misc Utilities. Dans ces différents menus, les utilisateurs trouveront tous les outils nécessaires pour nettoyer leur PC, gérer les configurations système, restreindre l’accès à certains disques, protéger les données sensibles, restaurer les fichiers supprimés, changer facilement d’adresse IP et bien d’autres outils pour rendre votre PC plus performant pendant encore quelques années.

Windows 10 Manager – YamicSoft

Driver Genius

Bien entendu, maintenir son PC à jour, c’est aussi mettre à jour les pilotes et les logiciels installés. Pour vous aider dans cette tâche, Driver Genius est une solution pertinente et simple qui a déjà séduit bon nombre d’utilisateurs. Plus spécialisé dans la gestion des mises à jour de drivers pour les périphériques et composants de votre ordinateur, Driver Genius recherche les périphériques qui nécessitent une mise à jour et va télécharger leurs drivers et les installer tout seul. Avant cette étape importante, cet utilitaire est en mesure d’effectuer une sauvegarde préalable, afin de pouvoir restaurer l’ancien pilote en cas d’incompatibilité ou d’erreur de version par exemple.

Driver Genius – Driver-soft Inc

Revo Uninstaller

On ne présente plus Revo Uninstaller, cet utilitaire de suppression d’applications qui intègre en plus un module de nettoyage automatique de la base de registre. Lorsque vous désinstallez un programme, il reste toujours des fichiers résiduels, des scripts de démarrage, des historiques, des dossiers vides, etc. En plus de proposer une désinstallation propre, Revo Uninstaller permet de supprimer tous ces fichiers et de ne laisser aucune trace du logiciel désinstallé. Bien sûr, sur un programme désinstallé, l’impact sur votre ordinateur est minime, mais si vous aimez tester des logiciels, cet outil peut s’avérer un allié indispensable pour maintenir votre ordinateur au top de ses performances.

Revo Uninstaller – VS Revo Group

Smart Defrag

Et si on parlait maintenant de défragmentation ? Pour beaucoup d’utilisateurs, la défragmentation semble inutile, mais il s’agit pourtant d’une étape importante pour maintenir son PC à jour et le conserver au mieux de sa forme. Souvent méconnue du grand public, la défragmentation est souvent la cause de ralentissements importants dans l’exécution des programmes et dans l’instabilité de votre PC. En effet, lorsque vous copiez des fichiers ou installez des programmes, ils sont généralement sauvegardés à différents emplacements de votre disque dur. Pour les lire, votre système doit déployer plus de ressources, ce qui peut donc entrainer des ralentissements. Pour pallier cela, la défragmentation est un processus qui range le contenu de votre disque dur et de vos partitions, de manière à rendre la lecture des fichiers plus rapides. Et pour vous aider à planifier des défragmentations régulières, l’outil Smart Defrag est là.

Smart Defrag – iObit

Avira Free Security

La maintenance et la mise à jour de votre PC étant aussi des composantes essentielles de la sécurité de votre système, les suites de sécurité les plus complètes intègrent des outils de surveillance des pilotes et des logiciels à mettre à jour. C’est notamment le cas d’Avira Free Security. Plébiscité par de nombreux utilisateurs pour ses capacités antivirus, son VPN gratuit et son gestionnaire de mots de passe, Avira Free Security intègre aussi des fonctionnalités d’optimisation et de gestion des mises à jour. Un rapide diagnostic établit la liste des programmes et des pilotes à mettre à jour pour éviter les failles de sécurité et maintenir votre PC au mieux de sa forme. La version gratuite de la suite de sécurité vous invite à le faire manuellement tandis que les éditions payantes le font automatiquement à votre place.

Avira Free Security – Avira Operations

Avast One

Autre suite de sécurité intégrant des outils de surveillance et de mise à jour des programmes et des drivers, Avast One est la toute dernière innovation du plus célèbre éditeur de solutions de sécurité logicielles. En plus des analyses antivirus, du VPN, du gestionnaire de mots de passe, des outils de nettoyage et des paramètres de confidentialité à optimiser, Avast One recherche les mises à jour des applications installées et vous invite à les faire manuellement dans la version gratuite et automatiquement avec un abonnement. Pour la mise à jour automatique des pilotes, seule l’édition payante la prend en charge.

Avast One – Avast

Wise Registry Cleaner Free

Comme pour la défragmentation, on sous-estime beaucoup l’importance du nettoyage de la base de registre. Elle stocke les paramètres de configuration des logiciels installés et de votre système d’exploitation, comme les raccourcis de bureau, les bibliothèques de composants, la page d’accueil de votre navigateur web, etc. Un petit nettoyage permet de supprimer toutes les clés invalides, c’est-à-dire toutes ces données qui n’aboutissent à aucun logiciel si le logiciel a été désinstallé par exemple. Après l’analyse de votre système, Wise Registry Cleaner Free va lister toutes les clés de registre invalides ou obsolètes. Vous pourrez alors cocher manuellement tous les éléments qui vous souhaitez corriger et lancer le processus de réparation.

Wise Registry Cleaner – WiseCleaner

Windows Repair

Très populaire et gratuit, Windows Repair est aussi un utilitaire performant pour maintenir votre système Windows au top pendant encore quelques années. Il n’est pas spécialement conçu pour la mise à jour des programmes, mais il permet de corriger les erreurs liées aux problèmes de mise à jour, et notamment Windows Update, qui met à jour votre système d’exploitation. L’outil est extrêmement simple à utiliser et permet, entre autres, de restaurer les paramètres Windows d’origine, ce qui peut s’avérer très pratique lorsque votre configuration a été modifiée par un malware par exemple.

Windows Repair – Tweaking.com

iObit Software Updater

Nous avons gardé le meilleur pour la fin, iObit Software Updater. Si vous souhaitez maintenir à jour votre PC en toute simplicité, c’est l’outil qu’il vous faut. Le logiciel est sobre et ergonomique. Il passe en revue tous les programmes installés et vous indique les logiciels obsolètes et ceux à jour. iObit Software Updater vous indique les nouvelles versions des logiciels obsolètes et, en clic, vous pouvez les mettre à jour. Ou alors, l’utilisateur peut cocher tous les logiciels à mettre à jour et effectuer le processus en 1 clic aussi. Notez que le logiciel effectue un point de restauration avant toute manipulation afin de faciliter la marche arrière en cas de problème.