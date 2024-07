3 Samsung Galaxy deviennent obsolètes, les PNJ dans GTA 6 seront hyperréalistes : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait Netflix supprimait les comptes Essentiel, que des voleurs s’attaquent aux caméras des Renault et que GPT-5 marquera un énorme bond en avant par rapport à GPT-4 selon le PDG d’OpenAI. Ce vendredi, c’est Samsung Galaxy, GTA 6 et streaming illégal. Bonne lecture !

La justice ordonne le blocage de 56 sites de streaming illégal

© Envato

Coup dur pour les amateurs de streaming illégal. Trois décisions de la justice française sonnent le glas d’une cinquantaine de plateformes pirates. Le 26 juin dernier, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné suite à des plaintes de Gaumont et Paramount Pictures Corporation. Les fournisseurs d’accès à Internet doivent donc fermer les sites de streaming illégal mentionnés dans les 15 jours suivant la publication du texte de la décision. Les amateurs de sport ne sont pas épargnés, puisque des sites diffusant illégalement la Formule 1 et la Moto GP disparaissent également.

Un brevet pour rendre les mouvements des PNJ de GTA 6 plus réalistes

© Rockstar

GTA 6 devrait nous en mettre plein la vue. Le futur jeu de Rockstar va notamment mettre l’accent sur le réalisme en exploitant le moteur RAGE. Un soin particulier aurait été accordé à la météo, aux effets de lumière, à la physique de l’eau mais aussi aux mouvements des PNJ. Ces derniers seraient notamment davantage fidèles à la réalité grâce à un nouveau procédé de capture basé sur un modèle d’apprentissage automatique. C’est du moins ce que suggère un brevet déposé par Take-Two. Il est fort possible que la technologie décrite soit mise à profit dans GTA 6 même si le futur jeu n’est pas cité dedans.

Le support s’arrête pour certains smartphones Samsung Galaxy

© Samsung

Si le support du Galaxy S24 s’étalera sur sept ans, c’est loin d’être le cas des smartphones plus anciens de Samsung. Ces derniers deviennent plus rapidement obsolètes, le constructeur les privant des mises à jour de sécurité. Il sera évidemment toujours possible de les utiliser mais votre téléphone sera bien plus perméable aux menaces. Sans correctifs, les vulnérabilités ne seront plus corrigées, ce qui vous exposera à des attaques. Fin juin 2024, Samsung a officiellement interrompu le déploiement des mises à jour logicielles pour trois modèles de smartphones lancés en 2020. Ils sont à découvrir dans l’article !